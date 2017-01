Um ator musical

00:00 · 28.01.2017

Experimentando, certamente, uma das melhores fases da carreira, o ator canadense Ryan Gosling tem levados milhões de pessoas ao cinema para assistirem ao encantador e sonoro "La La Land - Cantando Estações", longa que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no Globo de Ouro e a indicação, para a mesma categoria, no Oscar.

No filme, é praticamente impossível não se encantar com a química do pianista de jazz Sebastian, personagem de Gosling, e da aspirante a atriz Mia, interpretada por Emma Stone - sintonia que os dois atores desenvolveram desde Amor à Toda Prova (2011) e Caça aos Gângsteres (2013), quando também trabalharam juntos.

Não à toa, "La La Land" bateu o recorde de prêmios vencidos por um filme no Globo de Ouro, conquistando sete categorias. O sucesso de Ryan, contudo, vem sendo construído desde muito antes. Seu primeiro trabalho na televisão foi quando ele tinha 13 anos, no programa infantil "Clube do Mickey", contracenando com Christina Aguilera, Britney Spears e Justin Timberlake.

Antes disso, ele já brilhava nos palcos desenvoltura surpreendente para a dança, como comprova um vídeo que passou a circular recentemente pelas redes sociais: com 12 anos, Ryan é o centro das atenções de uma apresentação em concurso de talentos, em 1992. "Gostava de dizer que alguém me obrigou a vestir aquela indumentária, mas foi mesmo ideia minha. Eu tinha uma visão para aquela coreografia", brincou o ator, comentando o vídeo em um programa britânico.

Ele chegou a ser convidado para integrar os Backstreet Boys, logo no início da banda, quando ele era vizinho de A. J. McLean, um dos músicos do grupo, mas acabou não dando certo. Em 2008, Gosling e seu amigo Zach Shields acabaram fundando a banda Dead Man's Bones e lançando o primeiro álbum em 2009 - mas foi no cinema que construiu carreira.

Cinema

Nas telonas, Gosling fez sucesso em filmes como Diário de uma Paixão (2004), Half Nelson (2006) - que lhe rendeu uma indicação ao Oscar - e o famoso Drive (2011), que dividiu opiniões, mas colocou em bastante evidência o nome do ator no cenário.

Atualmente, ele está envolvido nas gravações de "Blade Runner 2049", ao lado de Harrison Ford, e já tem agendada mais uma parceria com o diretor Damien Chazelle, o mesmo de "La La Land", dessa vez em uma cinebiografia sobre Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua. Batizado de "The First Man", o longa-metragem deve começar a ser gravado ainda no primeiro semestre deste ano, e terá Gosling como protagonista.

Causa social

Fora dos estúdios, o ator se mostra engajado em várias causas sociais. Em entrevista no ano passado, ele falou que luta pelo direito das mulheres. "Chegou nossa hora, como homens, de estar do outro lado da moeda. Eu cresci com mulheres, então sempre fui ciente disso. Quando minha mãe e eu andávamos até o supermercado, os homens a cercavam em seus carros. Era muito assustador, especialmente para um menino. Uma coisa muito predadora, uma caça", disse.