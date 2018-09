Tríplice coroada

00:00 · 22.09.2018 por José Augusto Lopes - Especial para o Gente

Raras grandes atrizes atingiram a intensidade dramática da norte-americana Viola Davis em uma cena de apenas alguns minutos, que lhe chegou a valer várias premiações e uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Foi no filme "Dúvida" (2008), em um diálogo no qual sua personagem recebe da icônica Meryl Streep - esta no papel de Madre Superiora em um convento de rígidas normas - a chocante informação de que seu filho, menor de idade, estava sendo vítima de assédio por um padre. A reação da jovem mãe, ao expor em poucas e contundentes palavras o que significava a tragédia de ser um garoto pobre, negro e vítima de outros tipos de preconceitos, tornou-se uma das mais comoventes do cinema.

Com toda justiça, a força impressionante do talento de Viola Davis, hoje com 53 anos, permitiu-lhe ser uma das poucas artistas a poder ostentar a chamada Tríplice Coroa de Atuação (Triple Crown of Acting), conquistando, ao longo de sua carreira, o Oscar cinematográfico de Atriz Coadjuvante pelo seu trabalho em "Fences" (2017), o cobiçado Tony no teatro e três Emmys na televisão, por sua irretocável e já "cult" atuação na série dramática "How To Get Away With Murder". O primeiro Emmy, obtido em 2014, concedeu-lhe o mérito de haver sido a primeira atriz negra a ganhar, na categoria drama, o mais importante troféu da televisão estadunidense.

Ascensão fulgurante

Filha de uma empregada doméstica com um cuidador de cavalos, Viola Davis persistiu por muito tempo em sua intenção de ser atriz, conseguindo suas primeiras chances em montagens teatrais de sucesso, nas quais, mesmo em papéis secundários, chamou a atenção dos produtores de cinema e TV.

Como a advogada Annalise na série que já lhe rendeu três prêmios Emmy, obteve grande popularidade entre o público. Já tem suas mãos impressas na Calçada da Fama de Hollywood e é detentora de outras importantes premiações como o Globo de Ouro e o Bafta inglês. No momento, faz sucesso na série de documentários "Two Sides", que trata com inusitada ousadia o tema da extrema brutalidade policial contra a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. A produção vem despertando polêmicas e manifestações - contra e a favor - em todo o país.

Mas o êxito maior, entretanto, parece ainda estar por vir. Motivados pelo grande retorno nas bilheterias do filme "Pantera Negra", cujo elenco composto por atores negros arrebatou milhões de admiradores nas plateias internacionais, os produtores americanos pretendem persistir na temática relacionada à África. Viola Davis participará, com destaque especial, na superprodução "The Woman King", em grande parte projetada para render homenagem condigna ao extraordinário carisma da atriz.