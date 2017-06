Relógios, vinho e louças

00:00 · 10.06.2017

Exclusivos

A relojoaria suíça TAG Heuer tem uma novidade especial para os fãs de Fórmula 1: a coleção Senna, que comemora os 30 anos da vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Mônaco. São quatro modelos exclusivos inspirados no mundo esportivo, sem esquecer da sofisticação característica da marca. As peças possuem um "S" vermelho no mostrador, além das icônicas pulseiras "Legend" em aço e borracha - o mesmo estilo usado pelo piloto - e estão disponíveis nas cores preta e prata.

Produzido em Provence, região da França conhecida pela especialidade em vinhos rosé, o Côtes de Provence permite aos apreciadores da bebida uma experiência nova, a começar pela delicadeza da cor. O vinho da Maison Castel traz finas notas de frutas vermelhas agregadas a um frescor cítrico, que harmonizam com carnes brancas, peixes e camarões marinados e assados na churrasqueira. Côtes de Provence é importado pela Bev Group.

Com a experiência de quem está há mais de 25 anos no mercado, Tânia Bulhões apresenta a coleção Petrópolis Amarelo, com tigelas, sets de xícaras, boleiras e aparelho de jantar completo. Os detalhes dos utensílios, em amarelo, cinza e branco, são inspirados no frescor e ar europeu das montanhas do Rio de Janeiro e dão à mesa um ar único de elegância. As peças vão da porcelana à prata, passando pela cerâmica e estão à venda no site da artista mineira.

Destaques

E-commerce

A Recém-lançada '2', marca própria da loja de moda online Shop2gether, agora se ramifica nas linhas 2Essential e 2Basic, para os públicos feminino e masculino, respectivamente. As coleções trazem na cartela de cores tons neutros como o cinza e o camelo. Dentre as peças, t-shirts, tricôs, polos e jeans que garantem looks com conforto, funcionalidade e estilo. A loja faz entregas para todo o Brasil.

A votação do World Luxury Hotel Awards 2017 ocorrerá em setembro e terá como representante brasileiro o Ilha de Toque Toque Boutique Hotel, localizado no litoral norte de São Paulo. Ano passado, o ITTBH venceu na categoria de Hotel de Praia mais luxuoso da América Latina e, este ano, concorre ao título de melhor Hotel Romântico de Luxo.

Brasileiro

Cozinha carioca

Listado no Guia Michelin dos restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro deste ano, o Térèze garante não apenas menu contemporâneo com toque francês, mas uma vista exclusiva da Baía de Guanabara e, claro, uma experiência gastronômica marcante. Instalado no Hotel Santa Teresa - situado no bairro de mesmo nome e que leva o título de um dos mais boêmios da capital carioca -, o restaurante tem a cozinha comandada pelo chef argentino Pablo Ferreyra e serve desde pratos mais econômicos no almoço a receitas requintadas para um jantar especial. Destaque para o menu Bistronomia, um pacote de entrada, prato principal e sobremesa, em que um ingrediente é selecionado para integrar todas as receitas. O petit gâteau com sorvete de cupuaçu é outra tentação do cardápio da casa.