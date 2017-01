Prodígio do cinema

00:00 · 14.01.2017

Um menino que cresceu antes do tempo por conta de um feitiço; um contador de histórias que vivenciou episódios marcantes dos Estados Unidos; um inspetor federal preso em uma ilha deserta que faz de uma bola de vôlei seu melhor amigo ou, ainda; um capitão que tem a missão de resgatar um soldado com vida no meio da 2ª Guerra Mundial. Independentemente da sua idade, você certamente identifica alguns desses personagens. Todos eles foram interpretados, ou melhor, incorporados pelo ator norte americano Tom Hanks, que faz de seus trabalhos no cinema verdadeiros presentes para quem aprecia a arte das telonas.

De comédias despretensiosas, como em "Um Dia A Casa Cai" (1986) a dramas envolventes ao estilo "À Espera de Um Milagre" (1999), Hanks abraçou personagens que não somente o levaram a ganhar duas estatuetas consecutivas do Oscar, mas continua surpreendendo a cada nova atuação.

Essa capacidade peculiar de se adaptar tão bem aos papeis, aliás, Hanks pode ter aprendido ainda na infância quando, antes dos dez anos de idade, já havia morado em dez casas em cinco cidades diferentes, convivido em ambientes sempre cheios de pessoas e definido, como lição de vida, que teria de "se aclimatar" à todas as situações que a vida lhe trouxesse". Essa infância um pouco torta do menino que nasceu na Califórnia e descobriu no teatro um meio para expressar a solidão foi revelada pelo próprio Hanks em entrevista à um programa de rádio na BBC, em maio do ano passado.

Carreira

O início cinematográfico de Hanks foi em filmes de baixo orçamento, quando ele tinha 24 anos. Em seguida, o ator passou a trabalhar na TV, em série como Bosom Buddies, Táxi, Caras & Caretas e Happy Days. Em 1984, na pele de Allen Bauer, Tom começou a ganhar fama em "Splash - Uma sereia em minha vida". Depois desse trabalho, ele passou a participar de cada vez mais longas até estrelar "Quero Ser Grande" (1988), o que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, ma sem levar o grande prêmio.

A primeira estatueta como melhor ator veio em 1994, pelo filme "Filadéfia". No ano seguinte, ele ganhou o mesmo prêmio, dessa vez, por sua interpretação em "Forrest Gump - O contador de histórias". Ele não arrematou outros prêmios da academia de Hollywood depois desses, mas foi indicado por duas vezes na categoria de melhor ator por "O resgate do soldado Ryan" (1999) e "Náufrago" (2001".

Sully

Atualmente, Hanks está em cartaz nas telonas brasileiras com "Sully - O herói do rio Hudson", o longa, baseado em fatos reais, que narra da história real de um piloto que, com um pouso forçado, salvou um avião de um acidente trágico e tem de passar por um rigoroso julgamento das agências aéreas dos Estados Unidos.

No longa, grisalho e com uma caracterização que deixam aparentes os seus 60 anos, Hanks é mais uma vez profundo, misterioso e encantador e já aparece cotado para indicações ao Oscar 2017.