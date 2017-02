Por trás dos holofotes

00:00 · 04.02.2017

Talentosa, premiada e com uma carreira iniciada ainda quando era criança, a israelense - radicada norte americana - Natalie Portman foge aos padrões do que a indústria cinematográfica costuma esperar das atrizes. Para além das atuações impecáveis que teve em filmes como V de Vingança (2006) e Cisne Negro (2011), Natalie não se mostra presa aos estúdios e não pensou duas vezes antes de dar uma pausa no meio cinematográfico para cursar Psicologia, por exemplo. Além disso, ela confessa não se preocupar demais com sua imagem pública, desde que não interfira em sua vida pessoal. E tudo isso não impede que ela seja uma grande estrela do cinema: tanto que está na disputa pelo Oscar de melhor atriz este ano, por seu papel em Jackie (2017).

Sua atuação no longa que fala sobre a viúva do presidente americano John F. Kennedy, inclusive, a fez descobrir facetas interessantes da personalidade de Jacqueline Kennedy, e até ressignificar um pouco do que ela acredita ser a busca das mulheres por mais protagonismo. "Feminismo é mostrar mulheres de todo tipo que podem ser qualquer coisa. E não me refiro a profissões, mas que podem sentir qualquer tipo de emoção, ser muitas coisas ao mesmo tempo, ter diferentes camadas... Poder interpretar uma mulher com esse nível de complexidade foi um grande presente", afirmou Natalie, em entrevista recente ao El País.

Jovem atriz

Filha de um médica e de uma artista, Natalie se interessou desde cedo pelo mundo das artes. Quando ela tinha dez anos, uma recusa para o convite de ser modelo da marca de cosméticos Revlon - Natalie queria ser atriz, e não apenas estampar campanhas publicitárias - abriu caminho para futuros papéis. Três anos depois, ela estreou no filme O Profissional (1994), atuando ao lado Jean Reno, no qual ela interpretava uma garota de 12 anos que foi a única sobrevivente de uma família assassinada por policiais envolvidos com drogas.

Após a precoce estreia, Portman participou de espetáculos da Broadway e de outros longas, até voltar às grandes produções com nada menos que a saga Star Wars. Em Episódio 1 - A Ameaça-Fantasma (1999), ela foi a Rainha Amidala, participando ainda dos dois longas que seguiram: Star Wars: Episódio 2 - Ataque dos Clones (2002) e Star Wars: Episódio 3 - A Vingança dos Sith (2005).

Papéis marcantes

Trabalhos importantes integraram a carreira de Natalie após esse início cheio de surpresas - com direito à pausa para a graduação em Psicologia em Harvard, curso que ela concluiu em 2003. Em 1999, por exemplo, trabalhou ao lado de Susan Sarandon no longa Em Qualquer Outro Lugar; e em 2003, teve uma breve participação no aclamado Cold Montan, junto de Nicole Kidman e Renée Zellweger.

Em Closer - Perto Demais (2004) ela chamou a atenção do público e da crítica no papel de uma stripper, com direito a cenas sensuais, algo até então inusitado para os papéis incorporados pela atriz. Mas foi em Cisne Negro (2011), dirigida por Darren Aronofsky, que Natalie superou todos os limites da interpretação e do preparo físico. Interpretando uma bailarina com intensas oscilações psicológicas, Natalie chegou a quebrar duas costelas durante os ensaios.

Todo esse esforço foi, contudo recompensado: o Oscar de Melhor Atriz em 2011, além de Globo de Ouro, SAG Awards, BAFTA foram todos para ela. E foi nas gravações de Cisne Negro que Natalie conheceu seu atual marido, o bailarino Benjamin Millepied. Esperando atualmente o segundo filho, Natalie é dona de um talento promissor.