Novo fenômeno

00:00 · 14.10.2017

Voz, performance, carisma, talento. É inegável que estas características, antes tão costumeiras no showbiz, agora se apresentam cada vez menos em um mesmo artista. Nesse cenário, Bruno Mars se destaca como ponto fora da reta e representa muito do que um artista completo deve ser.

Considerado por grandes críticos da indústria um dos maiores cantores da década, Bruno está no topo da escassa lista de cantores contemporâneos comparáveis a Michael Jackson, por exemplo. E não é para menos. Basta uma rápida pesquisa para constatar a versatilidade e competência do norte-americano: a voz, impecável tanto nos álbuns de estúdio como ao vivo, soma-se às performances enérgicas e às músicas que cativam.

Além de músico, Bruno é hoje um ícone fashion masculino. Ele se tornou amigo de Donatella Versace, a qual já fez referências em alguns de seus trabalhos, como na música "Versace On The Floor".

Em novembro, Bruno Mars chega ao Brasil com a 24K Magic World Tour, que passará por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Inicialmente, seriam apresentações únicas em cada cidade, mas com o esgotamento de todos os ingressos em apenas uma semana, novas datas foram adicionadas. No Rio, ele se apresenta nos dias 18 e 19, e em São Paulo nos dias 22 e 23.

Carreira

Bruno Mars é natural de Honolulu, capital do Havaí. A relação com a música começou cedo, já que toda a família é composta de artistas: o pai era multi-instrumentista e a mãe era cantora e dançarina. Antes do sucesso como artista solo, ele compunha para nomes como Adam Levine e Flo Rida, e participou das canções "Nothing On' You", do rapper B.O.B, e "Billionaire", de Travie McCoy, que ocuparam o topo das paradas na época.

O cantor tem três álbuns de estúdio lançados (Doo-Wops & Hooligans, Unorthodox Jukebox e 24K Magic) e coleciona vários hits como "Just The Way You Are", "It Will Rain", "When I Was Your Man", "Treasure" e "That's What I like".