Nova voz na passarela

00:00 · 07.01.2017

Pela primeira vez em quase sete décadas de existência, a maison francesa fundada por Christian Dior tem uma mulher à frente da direção criativa: a italiana Maria Grazia Chiuri, de 52 anos, que começou a carreira desenhando acessórios e foi responsável pelos grandes hits da Valentino, como os sapatos rockstudres.

Maria Grazia é o 6º nome a suceder o fundador e icônico couturier Christian Dior, após personalidades como Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano e Raf Simons. "É uma grande responsabilidade ser a primeira mulher a dirigir a criação de uma casa tão fortemente ligada à expressão da feminilidade", declarou Maria Grazia Chiuri durante sua nomeação, em julho de 2016.

"A ideia de contratar uma mulher era algo que eu tinha em mente, e esta mulher é a certa", disse, à época, Sidney Toledano, CEO da Dior, em entrevista ao jornal WWD. Sidney ressaltou também o talento de Chiuri. "Ela tem um olhar preciso sobre o desenvolvimento de um produto, quer seja ele um vestido de alta costura ou um par de sapatos, mas mais do que isso, ela tem um olhar sobre a mulher, ela tem dois filhos, observa os jovens, tem essa modernidade", afirmou à agência de notícias AFP.

Primeiro desfile

A primeira coleção assinada por Chiuri para a casa de moda, no desfile de verão 2017, durante Semana de Moda de Paris, em setembro do ano passado, trouxe o empoderamento feminino e destacou, esteticamente, o equilíbrio entre elementos característicos da maison e os itens que fazem parte do estilo da designer.

Antes do tão aguardado espetáculo, Chiuri já deixou tudo avisado no Instagram da grife, através de um vídeo publicado em que mulheres que trabalham na Dior falavam sobre outras mulheres que serviram ou servem de inspiração para suas vidas. Uma delas diz que Simone de Beauvoir - escritora, existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa - é uma grande referência, o que já adiantou que o desfile levantaria a questão sobre o que é ser mulher.

Na passarela, a primeira etapa da coleção trouxe peças de alfaiataria que seguiam a linha do que a grife já estava fazendo. Os casacos e jaquetas mais estruturadas se misturaram às saias e aos vestidos de tule. Depois, a estilista mostrou uma série de vestidos delicados e românticos, inspirados no universo da lingerie e com bordados que transmitiam poesia.

Para marcar a nova fase, Maria Grazia, que trabalha ao lado de Pierpaolo Piccioli, apresentou, então, duas camisetas feministas com os dizeres: "We should all be feminists" ("Nós todas deveríamos ser feministas"), lema de Chimamanda Ngozi Adichie, que aplaudia na primeira fila; e "Dior Revolutione" ("Revolução Dior").

Na plateia dos jardins do Museu Rodin, palco do desfile, estavam nomes como Carla Bruni, Rihanna, Kate Moss, Natalie Portman e alguns estilistas, como Frida Giannini e Alber Elbaz, curiosos para ver como seria a Dior comandada por Maria Grazia. Incontestavelmente, foi uma estreia contemporânea e impactante.

Primeira campanha

Maria Grazia Chiuri escolheu como protagonistas para a primeira campanha que assinou as irmãs gêmeas britânicas Ruth e May Bell, de 19 anos, que conquistaram o mundo da moda e foram clicadas pela fotógrafa Brigitte Lacombe, fechando um casting todo feminino, segundo a orientação da própria Chiuri.

Nas fotos, as irmãs encarnavam a coleção repleta de valores feministas vista nas passarelas de Paris. A escolha das gêmeas não foi por acaso: explora o lado clássico e meigo de May Bell e o contraste tomboy (características e comportamentos considerados típicos de um menino) de Ruth; além da decisão de Chiuri em falar diretamente com a geração mais nova, começando, assim, um diálogo com a nova geração de mulheres.