Natal de tradições

00:00 · 24.12.2016

Tradicionalmente destinados a uma lista restrita de pessoas, os cartões de Natal da Casa Branca circularam, este ano, entre um público mais numeroso. No último Natal dos Obama na residência oficial da família do presidente dos Estados Unidos, a lembrança natalina foi bastante compartilhada nas redes sociais e recebida por milhares de norte-americanos via e-mail. Na fotografia que estampa o cartão, Barack e Michelle com as duas filhas, Sasha e Malia, com seus largos sorrisos característicos, saudam todos os americanos, eternizando a imagem da família que, certamente, escreveu uma página importante da história daquele país.

"Nossa família relembra os anos muito felizes que passamos na Casa Branca, por isso somos gratos pelos amigos que fizemos, a alegria que compartilhamos e o carinho enorme que recebemos. Nós desejamos a vocês e aos que vocês amam um Natal incrível e que tenhamos um Ano Novo muito feliz!", diz a mensagem escrita no cartão, assinado pelos Obama, incluindo os cães Sunny e Bo.

A imagem foi captada pelo fotógrafo oficial da Casa Branca, Pete Souza, em março deste ano, no jantar de Estado oferecido ao Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau. A foto, segundo ele, foi feita quase por um clique acidental, quando o principal convidado da noite insistiu que ele refizesse algumas imagens da família Obama. "E foi essa imagem que Justin Trudeau me pediu para tirar que todos amaram como a escolha para o cartão 2016 da Casa Branca", revelou o fotógrafo em seu Instagram, que se disse honrado por registrar os momentos da família ao longo dos últimos oito anos.

Solenidade

Outra tradição natalina cumprida por Barack Obama em seu último ano de mandato foi a realização do 'National Christmas Tree Lighting', espetáculo que acontece durante as festas de fim de ano na Casa Branca desde 1923, para inaugurar a árvore de Natal da residência.

Para 2016, o presidente convidou nomes como Eva Longoria, Marc Anthony, Chance the Rapper e Kelly Clarkson para participarem da solenidade. Ao lado da esposa Michelle e da filha Sasha, Obama ainda abraçou o Papai Noel cantando o 'Jingle Bells'.

A decoração natalina da Casa Branca foi preparada ao longo dos últimos seis meses por uma equipe de designers e montada por diversos voluntários, unindo todos os cidadãos na celebração. Como diria um bom norte-americano, "Very Merry Christmas"!