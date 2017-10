Luxo: Seleções - Relógio, cristais e makeup

00:00 · 14.10.2017

A IWC Schaffhausen produziu um relógio exclusivo para apoiar o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. O diferencial do IWC Portofino Automatic 37, além das características técnicas, é a gravação especial no verso da caixa: um desenho feito por uma criança em uma das oficinas realizadas no hospital, e que foi escolhido por Murilo Benício, embaixador da marca no Brasil, para ser gravado na peça. O relógio foi leiloado na última quinta, em Nova York, e terá 100% da renda direcionada ao hospital.

Com o tema "Luz e sombra", a coleção outono/inverno da Swarovski traz inspirações nas tendências Funtasia, Nostalgia, Elegantia e Urbania. As novidades em cristais contam com diferentes tons e estilos. A proposta da Funtasia é ser alegre, com cores fortes e vibrantes, como laranja e verde neon, azul, amarelo e rosa. A Nostalgia faz referência à Era Vitoriana e apresenta tons de cinza e creme. Já Elegantia é voltada para as pessoas que desejam celebrar o agora, enquanto a Urbania retrata a crença de que só há chance para o planeta se todos mostrarem uma consciência maior no consumo.

A linha de makeup da Marc Jacobs ganhou dois novos produtos no Brasil. O Air Blush conta com cinco combinações de cores e dá uma iluminação natural e leve ao rosto, além de durar até 24h na pele. Já o Le Marc Liquid Lip Créme, batom de luxo da marca, tem duração de até 8h, e conta com propriedades hidratantes, a partir do uso do colágeno e da manteiga de cupuaçu brasileira.

Em alta

Chef do ano

Um dos maiores guias gastronômicos do País, o Veja São Paulo Comer e Beber elegeu os melhores da gastronomia paulistana no último mês. O nome escolhido como chef do ano foi o de Oscar Bosch, sócio do restaurante Tanit, de "cozinha mediterrânea, com alma catalã". Bosch já é da terceira geração de uma família de cozinheiros da Cataluña. A edição 2017/2018 do guia elegeu 42 vencedores nas categorias restaurantes, bares, comidinhas.

Chegou ao Brasil a primeira Eau de Cologne da Mercedes-Benz. A fragrância é masculina e é marcada por notas cítricas.

Alto Mar

Project Maximus



A heesen yachts apresentou recentemente o conceito de seu maior iate até a presente data: o Project Maximus. Projetado pelo designer holandês Clifford Denn, a embarcação possui 83 metros (272 pés), casco de aço e características comumente encontradas em navios maiores, como os lados arqueados e grandes faixas de vidro. O iate também conta com uma cachoeira, plataforma de banho e área de estar externa coberta, além de desempenho hidrodinâmico e plataformas projetadas com proteção contra o vento. O Project Maximus tem uma forma longa e estreita destinada a otimizar a experiência do proprietário, o que, segundo o designer, é um dos objetivos principais da embarcação.