Luxo por Márcia Travessoni: Vitrines de NY

00:00 · 24.12.2016

Visitar nova york no período natalino é como passear em um corredor de luxo permeado pela magia do Natal. Grifes famosas transformam suas vitrines em verdadeiras obras de arte, a cada ano, com surpresas diferentes. Uma das lojas de departamento mais sofisticadas da Big Apple, a Bergdorf Goodman, se inspirou no Museu de História Natural para montar suas vitrines deste fim de ano. Já a joalheria Tiffany homenageou, em sua icônica fachada, símbolos da cidade reproduzidos com luzes de Natal. Inspirada pela luz, a Bloomingdale's decorou suas vitrines com luminárias exclusivas, as Bloomingdale's Lights Up a Young Mind, criadas por um grupo de artistas. As peças serão leiloadas e terão a renda revertida para um projeto beneficente. A Sacks transformou sua fachada na Terra das Mil Delícias, dando ao Natal o sabor doce das guloseimas infantis, enquanto a Fendi trouxe a ludicidade tão cultivada por Karl Lagerfeld neste período.

Bloomingdale's

Sacks

Bergdorf Goodman

Fendi

Tiffany

Motores

Cor e potência

O primeiro suv da Jaguar, o F-Pace, está disponível em novas cores, para pronta-entrega em Fortaleza, para quem deseja começar 2017 de carro novo, com muito estilo e potência. Na Extrema Land Rover, o utilitário de luxo pode ser adquirido nas cores preta, branca e vermelha, em versões a partir de R$ 329,5 mil. O veículo foi projetado para alcançar o melhor equilíbrio entre dinâmica, requinte e eficiência, com muito espaço no banco traseiro e porta-malas com capacidade para 508 litros. Motores com arquitetura em alumínio, combinados à tecnologia de desempenho resultam em performance e economia. Na prática, a experiência é de pilotar um modelo com todo o requinte de um Jaguar, acelerado por um motor poderoso.