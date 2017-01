Luxo por Márcia Travessoni: Verão, relógio e escrita

00:00 · 07.01.2017

Seleções

A Água de Coco por Liana Thomaz está com duas lojas pop up, até 1º de março, em Trancoso, na Bahia, um dos balneários mais badalados do verão brasileiro. Uma delas está dentro do Cafe de La Musique Beach Club, trazendo as novidades de moda, como, por exemplo, as roupas da coleção inspirada nos tesouros da Amazônia; e outra no Café Ao Quadrado, com a marca Casa Água de Coco e suas peças com design, cheias de referências tropicais

Com um disco giratório de 24 horas com setores em preto e branco para diferenciar dia e noite, a coleção de relógios da Girard-Perregaux, a "1966 ww.Tc", permite a leitura instantânea e simultânea da hora em 24 cidades ao redor do planeta. No fundo transparente, é possível ver o movimento granulado e chanfrado com perlage e Côtes de Genève.

Normalmente, em uma caneta, encontramos como líquido apenas a tinta. Mas na "Cognac Pen" existe uma gota do mais antigo conhaque do mundo: o Gautier de 1762, guardado numa cápsula especial montada na tampa. A peça única foi criada pela famosa fabricante italiana Montegrappa. Além do corpo e da tampa em madeira de carvalho, a caneta é embelezada com motivos de videiras, fazendo referência aos nobres licores franceses. A Gold Cognac Pen custa US$ 15.450 e a Silver Cognac Pen, US$ 5.100.

Destaque

Comemorativo

Para celebrar os 150 anos da destilaria, a Jack Daniel's lançou um uísque comemorativo em uma garrafa de um litro do século XIX, denominada Jack Daniel's 150th Anniversary Limited Edition. A bebida tem 80% de milho, 12% de cevada e 8% de centeio, e passa por processo de "amadurecimento", envelhecida em barris de carvalho. O resultado é suficiente para saborear com nada mais que um único cubo de gelo.

O Bar Luce, da Fondazione Prada, é um espaço de cultura e arte e um sonho para quem aprecia a estética de Wes Anderson. Localizado em Milão, ele foi desenhado pelo diretor e fica aberto todos os dias, exceto nas terças-feiras. O Bar remonta à atmosfera dos típicos cafés milaneses das décadas de 1950 e 1960, cenário ideal para ótimos cliques.

Experiência

Luxuoso

Instalado em um palácio luxuoso no coração do bairro nobre da Recoleta, na Argentina, o Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires tem traços neoclássicos e foi erguido em 1934 na famosa avenida Alvear, projetado pelo arquiteto francês León Dourge. O hotel é uma herança da aristocracia portenha, já que por muitos anos foi residência da família Duhau, tradicional clã de estancieiros do país. O Duhau abriga o exclusivo Park Hyatt, o edifício Fernández Anchorena Palace, a Residência Maguire, edifícios históricos e o famoso Cemitério da Recoleta, além do Patio Bullrich Shopping. A propriedade oferece aos seus hóspedes SPA e academia, dois restaurantes (o Duhau Restaurante & Vinoteca tem acervo de 7 mil garrafas de 500 rótulos diferentes), um bar e quartos com banheiro revestido em mármore.