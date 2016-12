Luxo por Márcia Travessoni: Verão, joias e presentes

00:00 · 31.12.2016

Seleções

A variedade mais refrescante da Chandon,o Chandon Passion, trouxe uma novidade para este fim de ano: Chandon Passion on Ice, que transforma-se em um drink saboroso com apenas dois cubos de gelo em uma taça de boca larga. O pack Chandon Passion on Ice, que vem com uma garrafa de Chandon Passion e duas taças acrílicas exclusivas de boca larga, é uma boa pedida para curtir momentos com amigos na piscina, na praia, em sunsets e nos warm-ups de verão.

A famosa linha Return to Tiffany, que reinterpreta o emblemático chaveiro da joalheria Tiffany & Co. Lançado em 1969, buscou inspiração no amor para lançar a coleção "Return to Tiffany Love", trazendo afetividade para as joias. Braceletes, pingentes e brincos fabricados com prata de lei, rubedo e ouro amarelo, branco e rose 18 quilates ganharam pingentes de coração nessa nova coleção.

A Louis Vuitton lança sua primeira linha de artigos de presentes, batizada de "The art of gifting". A coleção, composta de cerca de trinta objetos, estará disponível nas lojas a partir do início de janeiro. São potes para canetas e lápis, marca-páginas estilizados, almofadas de tinta adornadas com couro, blocos de notas, caixas de marchetaria de couro, porta retratos, peões, discos de couro coloridos, ioiô e até um ursinho de patchwork.

Destaques

Espumante

Rótulo produzido em vinícolas brasileiras, o Dal Pizzol Brut Rosé foi o espumante mais premiado em 2016. Foram cinco reconhecimentos, entre nacionais e internacionais, de concursos dos Estados Unidos, França e Argentina. No Concurso Internacional de Vinos y Licores Vinus, em Mendoza, a bebida levou medalha de ouro com suas uvas Pinot Noir e Chardonnay.

Maria Grazia Chiuri, nova diretora de criação da Dior, anunciou que a coleção de cruzeiro (Cruise Collection) da casa de moda será revelada em Los Angeles, no dia 11 de maio. Nos anos anteriores, os desfiles desta coleção ocorreram em Mônaco; em Londres, no exterior do Blenheim Palace; e no Palais Bulles de Pierre Cardin.

Turismo

Imbatível

Pelo 14º ano consecutivo, a Royal Caribbean International foi nomeada "Melhor Linha de Cruzeiro do Mundo" no prêmio "Travel Weekly Readers Choice Awards". Além do título principal, a Royal Caribbean também recebeu os títulos de "Melhor Serviço e Vendas em Cruzeiros" pelo nono ano consecutivo e "Melhor Cruzeiro no Caribe". Embarcações da empresa, os navios Harmony of the Seas e Allure of the Seas foram premiados como "Melhor e Mais Novo Navio de Cruzeiro" e "Melhor Navio - Categoria Individual", respectivamente. Para 2017, a companhia já anuncia como novidades os roteiros com destinos a Cuba a partir de abril, com dois itinerários que passam por Havana, roteiro liberado recentemente, após a permissão do governo cubano para operação de cruzeiros no país.