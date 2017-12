Luxo por Márcia Travessoni: Seleções - Utensílios, malas e aromas

00:00 · 23.12.2017

A Le Creuset preparou uma seleção especial para presentear nas festas de fim do ano. Dentre as sugestões estão panelas de ferro, pratos para aperitivos, kits para vinho, ímãs de geladeira, jogo de xícaras e canecas e as facas para vegetais, um dos destaques dessas opções. Além disso, os clientes que comprarem na Le Creuset no mês de dezembro poderão ganhar de brinde receitas natalinas.

A nova criação da Rimowa é uma mala verde-esmeralda, em edição limitada, assinada pelo maître chocolatier Patrick Roger. A colaboração entre eles ainda vai além: Patrick apresenta no espaço de exposição da loja, em Paris, trabalhos selecionados que incluem duas esculturas, adesivos de com perfume de chocolate e barras de chocolate criadas especialmente para o evento. A exposição se estende até fevereiro do ano que vem.

Conhecida pelo estilo burlesco provocante, Dita Von Teese está lançando seu perfume Scandalwood, em parceria com a empresa Heretic, que utiliza apenas óleos essenciais naturais para criar seus produtos. A sedutora e misteriosa fragrância abre com notas de coriandro, rosa e cedro do Atlas, passando pela rosa búlgara e finalmente notas de sândalo, labdanum, mirra e almíscar branco.

Destaques

Influência real

Em sua primeira aparição pública ao lado do noivo, Príncipe Harry, Meghan Markle já lançou tendências. Em evento do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, ela usava a bolsa Midi Tote Tri Colour da Strathberry, marca especializada em artigos luxuosos de couro. Após a aparição, o modelo virou queridinho das fashionistas e esgotou nas lojas rapidamente, além de aumentar em 5.000% o tráfego no site da marca.

Depois do "greenery",tom de verde-lodo escolhido como a cor de 2017, a Pantone, empresa referência em paleta de cores, revelou qual será a cor de 2018: o ultravioleta. A tonalidade de roxo remete a ideias como equilíbrio, originalidade e imaginação e já se mostrou tendência em grandes desfiles de moda deste ano.

Réveillon

Palácio em São Paulo



Véspera de ano novo é data de socializar e celebrar o início de um novo ciclo. Pensando nisso, o Palácio Tangará, localizado em São Paulo, promoverá pela primeira vez sua própria festa de Réveillon, última parte da programação especial de fim de ano. O Salão Cristal do palácio será o palco da festa, que tem a Belle Epoque como inspiração. O evento irá proporcionar uma imersão na alta gastronomia em coquetel de boas vindas, seguido de jantar sofisticado, mesa de doces finos, queijos selecionados, open bar premium com coquetéis, drinks, vinhos, destilados e espumante. A festa de Réveillon - Belle Epoque contará com atrações nacionais e internacionais, DJs e surpresas para agitar a virada do ano.