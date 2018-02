Luxo por Márcia Travessoni : Seleções - relógios e acessórios

00:00 · 24.02.2018

A consagrada coleção GG Marmont, da Gucci, conhecida pelo vasto leque de cores e texturas, ganhou duas novas integrantes, agora na tonalidade verde. Podendo ser usadas de lado, corpo cruzado ou até mesmo sem a corrente, como bolsa de mão, as peças unem a versatilidade ao característico requinte da grife.

A TAG Heuer adiantou um dos grandes lançamentos que levará para a Baselworld 2018, feira internacional de relógios e joias que acontece em março, na Suíça: a TAG Heuer Carrera Heuer 02, segunda geração da coleção que comemora 55 anos de sucesso. A linha conta com 13 variações modernas em aço, carbono, cerâmica ou ouro, com pulseira de metal, borracha, couro ou cerâmica.

Pensando em unir as forças criativas da arte e da moda, a Petite Jolie lançou uma linha exclusiva de bolsas e sapatos em parceria com a artista plástica Olivia Lambiasi. A coleção cápsula conta com tênis, chinelo de dedo, slides e bolsas, todos estampados através da técnica de gotejamento. As peças estão disponíveis na loja virtual da Petite Jolie e em multimarcas de todo o Brasil.

Destaques

Campanha



A Intimissimi, marca de lingerie italiana, agregou mais uma grande personalidade ao seu nome. A top model brasileira Gisele Bündchen se uniu à influencer Chiara Ferragni - que se tornou designer da brand no ano passado - para estrelar a campanha "Empowered Women". Como o nome sugere, a campanha é voltada especialmente para mulheres empoderadas, fortes e independentes.



Na Semana de Moda de Nova York, a aclamada estilista Carolina Herrera apresentou seu último desfile como diretora criativa da marca homônima. Ela mostrou na passarela 25 versões de si: modelos trajando camisas brancas, longas saias de tafetá e largos cintos com grandes fivelas, de diferentes cores, look característico da designer.

Exposição

Brasil em roma



Depois de passar por cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e atravessar o oceano rumo a Lisboa, a coleção "Arte Moderna no Brasil", da Fundação Edson Queiroz, será exposta na Embaixada do Brasil em Roma, localizada no histórico Palazzo Phampilj (foto). Com curadoria de Regina Teixeira de Barros, a mostra abrange 76 obras produzidas por artistas brasileiros ou estrangeiros radicados no país, entre as décadas de 1920 e 1960. A exposição terá sua abertura no dia 1º de março e fica em cartaz até o dia 5 de maio.