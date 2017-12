Luxo por Márcia Travessoni: Seleções - Joias, uísque e acessórios

00:00 · 16.12.2017

Com as festividades natalinas se aproximando, a Tiffany & Co preparou uma seleção especial para quem quer presentear pessoas queridas na data. A famosa joalheria escolheu algumas peças de suas inúmeras coleções de sucesso, para todos os estilos de pessoas e ocasiões. Uma das opções são os charms da linha Return to Tiffany, anéis e pulseiras da coleção Tiffany Hardwear e brincos da feminina e delicada Tiffany Fleur de Lis.



Johnnie Walker também entrou no clima natalino e está promovendo duas ações para comemorar. Uma delas é um espaço no Shopping Iguatemi de São Paulo, onde serão vendidos produtos da marca, incluindo garrafas colecionáveis, até o dia 30 de dezembro. A outra novidade é o e-commerce The Bar, que irá disponibilizar para todo o território nacional rótulos tradicionais e especiais. Ambos os serviços oferecem a customização de garrafas e rótulos Johnnie Walker.

Outras boas opções para presentear são as coleções selecionadas pela Swarovski, que agradam tanto os apreciadores de decorações de luxo como as amantes de joias. A coleção Crystal Livings traz peças em cristais coloridos com as figuras dos principais símbolos do Natal (renas, bonecos de neve, Papai Noel, árvores). Já a linha Swarovski Remix, um dos carros-chefe da marca, celebra a individualidade da mulher moderna com colares, gargantilhas e pulseiras. As duas linhas estão disponíveis nas lojas físicas e online.

Destaques

Talento

A atriz Sade Sink, que interpretou Max na segunda temporada da série Stranger Things, tem mostrado seu talento para muito além das telas. Isso porque ela é uma das estrelas da campanha da coleção de fim de ano da Miu Miu ("Miu Miu Whispers"), que também conta com nomes como Dakota e Elle Fanning, Chloë Sevigny e Julia Garner. A linha comemorativa contempla com bolsas, sapatos e tênis.

A Louboutin está lançando uma linha especial de sapatos inspirada no filme "Star Wars: Os Últimos Jedi", em parceria com a Walt Disney Studios e a Lucasfilm. A grife francesa já fez colaborações que marcaram o lançamento de longas como Cinderela (2012) e Malévola (2014).

Cestas

Parcerias de sabor

O fim de ano da Cavalieri Confraria ganhou sabores especiais com as cestas natalinas elaboradas em parceria com a Sablé Diamant. Foi o próprio Felipe Rocha, cap da confraria, quem fez a curadoria dos produtos inclusos nos kits, como queijos, vinhos e acessórios, além dos doces e panetones, desenvolvidos com exclusividade para essa ação. A confraria conta com quatro modelos de cestas já prontas, cujos preços variam entre R$ 242,80 e R$ 373,90, mas é possível personalizar seu próprio kit e garantir um presente único neste Natal.