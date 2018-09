Luxo por Márcia Travessoni: Seleções - joias, mobília e louças

00:00 · 15.09.2018

Primeira coleção de joias assinadas pelo diretor artístico Reed Krakoff, a Paper Flowers, da Tiffany & Co., traz pendentes, brincos, pulseiras e anéis inspirados em flores de papel, delicadamente cortadas. A assimetria é uma das características da coleção, que, segundo Krakoff, quebra os padrões associados a joias finas ao apresentar pedras preciosas e materiais nobres de uma maneira que possam ser usados todos os dias. As peças já estão disponíveis no Brasil.

Alguns dos móveis e objetos de antiquários garimpados por Paloma Danemberg, do ad.Studio, ganharam aplicações em tecidos e estampas assinadas pela designer carioca Isabela Capeto. Na parceria, cadeiras, poltronas, abajures e chaveiros foram revestidos por tecidos coloridos, com pegada vintage, dialogando com o estilo de Isabela. As peças estão à venda no estúdio de Paloma, que fica no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro.

A tradição chinesa em produzir porcelana fina e as cores e desenhos tropicais se encontram na nova coleção de louças de Tânia Bulhões, Rouge de Fer. Enquanto os desenhos em alto relevo - evidenciando o meticuloso trabalho tipicamente executado no Oriente - reproduzem as texturas de cordas e palhas, o azul turquesa dá o toque de frescor às peças, reforçado pelos desenhos de coqueiros. Xícaras de chá, bowls e pratos integram as peças da coleção, que já está disponível nas lojas.

Destaques

Pista Fashion

Em evento em Nova York, na última segunda-feira, a brand Tommy Hilfiger marcou o lançamento da coleção TommyXLewis, desenvolvida em colaboração com o piloto britânico quatro vezes campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Entre os destaques, um logotipo exclusivo para a coleção, com a bandeira da Tommy posicionada entre as iniciais de Lewis Hamilton.

Cerca de 14 arquitetos, decoradores e mesmo escritórios de design foram escolhidos pela casa de prata brasileira St. James para utilizar algumas das peças mais icônicas da marca em ambientes. O resultado é a campanha "Prata da Casa", na qual vasos foram reinterpretados, virando cachepôs, fruteiras e outros objetos de decoração.

Na Suíça

'Health Tourism'



Destino famoso pelas imponentes paisagens de montanhas e neve, a Suíça se destaca, também, pelo health tourism, modalidade em que, além de conhecer um novo local, o visitante faz tratamentos voltados para a saúde do corpo e da mente. Localizado em Genolier (distante 33km de Genebra), o Nescens Clinique é um ótimo exemplo disso: o hotel-clinica oferece um programa de rejuvenescimento que utiliza diversos métodos avançados, entre eles, o tratamento com células-tronco. Além de estimular a produção de colágeno natural e reduzir efetivamente os sinais visíveis de envelhecimento, como rugas e linhas finas, o procedimento ajuda o corpo a manter, renovar e reparar tecidos danificados.