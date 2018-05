Luxo por Márcia Travessoni: Seleções - Dia das Mães

00:00 · 05.05.2018

O mais recente lançamento da Guerlain é a linha de batons The Rouge G, perfeita para presentear neste Dia das Mães. Além da variedade em tonalidades, há, também, a possibilidade de personalizar as embalagens. São 30 cores de batom disponíveis, que vão de nudes a tons vibrantes como vermelho e rosa, e até mesmo azul e verde, além de apresentarem aromas envolventes de limão, laranja e bergamota.

Outra opção encantadora para agradar as mamães na data é nova linha "Terre de Lumière L'eau", da L'Occitane. Além da Eau de Toilette, com notas de bergamota cintilante e groselha avermelhada, a coleção também conta com sabonete líquido e em barra, leite corporal e creme de mãos, todos com fragrância floral e delicada. A "Terre de Lumière L'eau" está disponível em todas as lojas físicas da L'Occitane en Provence e no e-commerce da marca.

Já para as amantes de eyewear, a pedida é a nova coleção de óculos de outono da Versace, que acaba de chegar ao Brasil, com uma estética moderna e vibe rocker. Um dos itens da linha, o modelo Medusina Chield, apresenta formato gatinho, inspirado nos estilos do desfile outono/inverno da grife. Já o Medusina Repetition é uma opção de armação para óculos de grau, disponível em ouro fosco, preto/ouro fosco, cobre/ouro fosco e rosa mate/ouro fosco. O Crystal Glam Medusa Woman complementa a coleção com 32 cristais Swarovski e medusas douradas em 3D na armação frontal.

Destaques

Relançamento

A linha de maquiagem de alta performance do Boticário, Make B., está de cara nova. Além da repaginada no visual das embalagens e das fórmulas renovadas, a campanha traz como estrela a top Gisele Bündchen. Essa é a primeira vez que Gisele assina contrato com uma empresa de cosméticos do Brasil. Segundo ela, o País precisa acreditar mais no próprio potencial e valorizar produtos tanto quanto os de marcas estrangeiras.

Depois de fazer sucesso com a Fenty Beauty - marca de produtos de beleza com proposta inclusiva para todos os tons de pele -, Rihanna está mais uma vez quebrando padrões, agora lançando a sua própria linha de lingeries. O novo investimento da cantora leva o nome de Savage X Fenty e promete lançar calcinhas e sutiãs com medidas que vão até XXXL.

Em Xangai

Toy Story Land



A novidade no Shanghai Disney Resort, na China, é a Disney Pixar Toy Story Land, a primeira grande expansão do espaço desde a inauguração. A temática não é à toa: Toy Story é o tema perfeito para o crescimento dos negócios da Disney na China, já que a franquia ressoou fortemente sobre os chineses. A ampliação foi anunciada apenas cinco meses após a inauguração do parque temático, sinalizando o sucesso inicial do resort e demonstrando a confiança da The Walt Disney Company no futuro de seus negócios na Ásia.