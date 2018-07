Luxo por Márcia Travessoni: Seleções - de malas prontas

00:00 · 07.07.2018

Quando o assunto são mochilas estilosas e práticas, a Kipling é certamente uma das queridinhas. A marca lançou recentemente a coleção Marine, que insere elementos naturais e o universo navy em suas famosas criações. A coleção, que apresenta mochilas e bolsas com estampas de listras, pretende ser atemporal e versátil, combinando com qualquer look e em qualquer época. Há, ainda, a versão tropical da linha, com estampa de bambus e folhagens em tons de azul. Os produtos da linha Marine estão à venda no e-commerce e nas lojas físicas da marca.

Para os viajantes urbanos, a Montblanc lançou recentemente a coleção #MY4810, com trolleys - ou malas com rodas - em cinco tamanhos diferentes que atendem desde as necessidades de quem precisa fazer uma viagem breve até quem vai percorrer longos roteiros. As peças fazem parte da My Montblanc Nightlife, mais extensa linha de produtos de couro da maison francesa, e já estão disponíveis nas lojas da marca.

A paleta de cores ao estilo "folk savage" é uma das tendências que se destaca nas bolsas da Cruise Collection 2019 da Arezzo. Marrom avermelhado e claro, bege acinzentado, mostarda, old orange, chá verde e preto colorem peças que trazem, nos detalhes internos, estampas étnicas. As demais bolsas, sapatos e sandálias da coleção incorporam, ainda, traços ultrafemininos, inspirados na "femme bohemme", e uma pegada esportiva alusiva ao "sport tailoring".

Destaques

Parceria

O estilista belga Raf Simons, que também atua como diretor criativo da Calvin Klein, finalmente vai colocar à venda suas produções em parceria com a Eastpak. As mochilas resultantes da collab, que estreou durante a última Semana de Moda Masculina de Nova York, agora estarão disponíveis no site da marca. São cinco modelos que mesclam referências da alta-costura dos anos 1950, trench coats dos anos 1960 e uniformes de subculturas urbanas.

Geração que nasceu entre os anos 1980 e 1990, os millennials são os protagonistas da exposição "I Was Raised On The Internet", em cartaz até dia 14 de outubro no Museu de Arte Contemporânea de Chicago, nos Estados Unidos. A mostra reúne fotografias, pinturas, vídeos, esculturas e outras formas artísticas para ilustrar como a relação com a internet interfere na maneira que nos colocamos e percebemos o mundo.

Spa em casa

Relax em campos do Jordão



Integrado ao clássico Hotel Toriba, em Campos do Jordão, o SPA Toriba by L´Occitane agora oferece seus serviços em domicílio, para as casas localizadas nos bairros turísticos da cidade. O serviço disponibiliza diversas técnicas de massagem, inclusive a que potencializa as propriedades reparadoras e nutritivas do karité, e precisa ser reservado com pelo menos 24 horas de antecedência. Mas para quem quer associar o momento de cuidados a experiências sensoriais, a melhor opção é visitar a sede do SPA, que conta com uma vista inspiradora da Serra da Mantiqueira e um rotamburô, banheira escavada em rocha.