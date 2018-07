Luxo por Márcia Travessoni: Seleções - Acessórios e mobília

00:00 · 14.07.2018

Para os adoradores de relógios que unem funcionalidade a estilo, a Technos apresenta os modelos "Calendário Lunar", com três modelos masculinos e três femininos. Inspiradas em grandes conquistas do mundo na década de 1960, como quando o homem pisou na lua pela primeira vez, as peças possibilitam acompanhar as fases da lua, além de trazer dia e mês no mostrador.

Conhecida por fabricar móveis de design de alta qualidade, a empresa italiana Nardi tem como um dos seus mais recentes lançamentos a linha Komodo, inspirada em ramos de árvores e composta por sofás modulares. Produzidos com polipropileno italiano, os modelos se destacam pelo sistema de acoplamento de simples rotação entre o encosto e o assento que, além de conforto, proporciona harmonia estética. A linha estará à venda no Brasil a partir de outubro.

As férias começaram há alguns dias, mas já é tempo de se preocupar com o material escolar dos pequenos. Pensando nisso, a Fiever lançou, esta semana, uma linha especial de volta às aulas. Descolada e descontraída, a coleção traz bolsas, mochilas e estojos de nylon, nas cores preta, branca e vermelha. Os clássicos tênis em lona da marca complementam a coleção.

Destaques

Royal Family

Além dos últimos fatos que movimentaram a Família Real Britânica - como o casamento de príncipe Harry e Meghan Markle e o batizado do príncipe Louis, caçula de Kate Middleton e príncipe William -, a novidade é o lançamento do livro "Modern Monarchy: The British Royal Family Today", da editora Rizzoli. A obra terá registros feitos pelo fotógrafo Chris Jackson e estará nas prateleiras a partir de outubro.

A nova parceria da Lee, famosa brand de jeans americana, é com a Reserva, marca brasileira. A collab resultou na desconstrução de peças clássicas da empresa estadunidense, agora com toques modernos. Dentre os itens que compõem a fusão criativa estão jaquetas, moletons, camisetas e até um macacão com vibes dos anos 1950.

Novo spa

Relax em Paris



O Four Seasons Hotel George V, em Paris, inaugura este mês o "Le Spa", com uma série de serviços exclusivos e personalizados. O novo espaço tem mais de 720m², possui piscina de água aquecida com circuito de hidromassagem, sala fitness, salão de cabeleireiro e salas de tratamentos individuais. Além disso, também oferece, para homens e mulheres, dois hammams, ritual de banho com esfoliação profunda da pele, realizado em uma cama de pedra quente e vapor de água. Para completar a experiência, o ambiente assinado pelo conceituado Pierre-Yves Rochon é repleto de peças de arte moderna, que se misturam à sofisticada paleta de cores em tons cinza-claro e prateado.