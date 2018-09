Luxo por Márcia Travessoni: relógios icônicos

00:00 · 22.09.2018

A parceria fechada em 2015 entre Apple e Hermès continua rendendo frutos. As marcas acabaram de apresentar os novos modelos do Apple Watch Series 4, unindo tecnologia com ferramentas para acompanhamento da saúde e o design e acabamento refinados típicos da marca francesa. Além das mudanças no mostrador, o novo relógio traz pulseiras coloridas de couro nas versões Double Tour, Simple Tour, Simple Tour Rallye, Simple Tour com fecho Deployant, e uma pulseira esportiva resistente à água.

Já a Victorinox traz para o Brasil o Maverick Black, voltado para os aventureiros que gostam de iatismo e esportes náuticos. O relógio vem equipado com bezel giratório unidirecional, instrumento que auxilia o mergulhador a saber o quanto ele ainda possui de oxigênio no cilindro, além de ser resistente à água em até 100 metros de profundidade. Os pigmentos fosforescentes permitem que o mostrador seja legível em condições de pouca luz.

O mais recente lançamento da Panerai é o Radiomir 1940 3 Days Acciaio, inspirado no mostrador de um dos relógios de parede que ficava exposto na histórica loja da marca, na praça San Giovanni, em Florença. A peça vem em duas versões, preta e marfim, e tem o design marcado pela simplicidade e elegância do mostrador, com letras em art déco.

Destaques

Casa repaginada

PAra celebrar o lançamento da primeira coleção da Burberry assinada por Ricardo Tisci, a maison britânica repaginou sua flagship instalada na Regent Street, em Londres. O espaço agora conta com salas temáticas individuais, contando a história da Burberry e revestidas com tecidos e estampas que lembram produtos icônicos da label, como os trench coats e o xadrez vintage.

Cap da PatBo, a designer mineira Patrícia Bonaldi fechou parceria com a Volvo Cars Brasil e agora ela vai usar um modelo luxuoso da marca, o Volvo XC40, para se deslocar entre seus compromissos.

Caribe

Pronta para receber



Após recuperar-se do furacão Irma, que devastou a região no ano passado, a ilha francesa de Saint Barth, no Caribe, vai aos poucos voltando a receber turistas e reabrir os hotéis. O Le Toiny é um dos que está de volta, com 22 suítes equipadas, cada uma, com terraço e piscina privativa. O Beach Club do empreendimento também foi reaberto, com nova piscina e bar. Na gastronomia, o chef Jarad McCarroll desenvolveu o menu, com preparações refinadas, bem ao estilo do hotel.