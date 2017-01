Luxo por Márcia Travessoni: It-bag, vinho rosé e relógios

00:00 · 21.01.2017

A nova it-bag da Gucci, batizada de "Nymphaea", é parte da Coleção Cruise 2017 e faz referência às ninfas dos mitos gregos e romanos. Com uma pegada retrô, feita com couro e alça de bambu, a novidade tem modelos nas cores vermelha, rosa e preta e já está disponível para compra no Brasil. Os modelos custam R$ 11.790, com exceção da rosa, que custa R$ 8.680.

Ideal para ser apreciado em dias mais quentes e durante momentos de descontração devido ao seu toque leve e refrescante, o vinho Guaspari Rosé 2016 é perfeito para ser harmonizado com canapés e grelhados de frutos do mar. Produzido com uvas syrah de colheita manual, em vinícolas brasileiras, tem aroma de frutas vermelhas e toque mineral.

A grife suíça de relógios IWC Schaffhausen apresentou suas novidades para 2017 durante o Salão Internacional de Alta Relojoaria de Genebra, na Suíça, que terminou na última sexta. Os destaques são as peças da coleção Da Vinci 2017, com o modelo Automático 36, que traz o design dos anos 1980 nas cores ardósia e prateada; o Automático Fase da Lua 36, que combina contadores de horas e minutos com as fases da lua num único mostrador; o Cronógrafo Edição Laureus Sport for Good Foundation, com gravação de uma ilustração elaborada por um menino chinês; e o Tourbillon Rétrograde, em que o ponteiro salta de volta para a posição inicial no 31º dia.

Parceria de luxo

Depois de trabalhar com marcas como Faber-Castell, Melissa, Riachuelo e Italia Indepent, o designer e diretor criativo da Chanel, Karl Lagerfeld, investe agora em uma parceria com a austríaca Swarovski. Lagerfeld vai assinar uma linha de joias que inclui peças como colares, braceletes, brincos e anéis. A novidade será apresentada em março, na Baselworld, e estará disponível para compras em setembro.

Usado nas gravações de 007 - Operação Skyfall, em 2014, o iate "Regina" está à venda por cerca de 8,8 milhões de euros. Negociado pela Engel&Völkers Yatchs, ele tem 56 metros de comprimento, comporta até 12 pessoas, bem acomodadas em seis cabines, e possui um jet-ski. Os acabamentos do interior do "Regina" são todos em mogno e mármore.

Estilo velho oeste

Já imaginou um resort em meio ao deserto? Ele existe e está localizado na paisagem do deserto de Utah, nos Estados Unidos, escondido em um vale protegido com vistas para o Grand Staircase. É o Hotel Amangiri, cujo nome significa "montanha pacífica", um dos mais novos empreendimentos de luxo da Aman Resorts, especializada no desenvolvimento de resorts pequenos e exclusivos em lugares extraordinários e muitas vezes fora do comum. A atração central do resort é uma grande sala que serve como recepção, sala de jantar e sala de estar, com sofás confortáveis e poltronas dispostas em cubos cobertos de couro. Este é o lugar ideal para ver como o sol se põe lentamente em meios às falésias. Do lado oposto da sala, de frente para a piscina, fica o restaurante, com uma pequena biblioteca em uma de suas extremidades.