Luxo por Márcia Travessoni: Especial

00:00 · 28.04.2018

Salone del Mobile



Um dos maiores eventos do mundo no setor mobiliário e de design, o Salone del Mobile, em Milão, aconteceu entre os dias 17 e 22 de abril, reunindo nomes e marcas expoentes do setor. Um dos expositores foi a Panerai, com a instalação "Candela". Idealizada pelo designer Felix de Pass, o designer gráfico Michael Montgomery e o ceramista Ian McIntyre, o trabalho é parte da instalação "Light in the Darkness" e consiste em uma estrutura circular suspensa girando lentamente com a passagem do tempo e com efeitos de luz. Os relógios "Submersible" complementaram a exibição.



Outro destaque do evento foram os móveis criativos do designer Pedro Franco - criador da A Lot of Brasil -, que apresentou a "Tocantins Collection", inspirada pelas paisagens do estado brasileiro, além da linha "Esqueleto" e da "Cadeira com Braços Underconstruction". Na ocasião, Pedro apresentou mais de 15 projetos, dentre peças assinadas por ele e desenvolvidas em parceria com outros nomes da área.



A Vitra, empresa suíça de fabricação de móveis com design assinado, também marcou presença no Salone del Mobile, expondo lançamentos e releituras de peças consagradas da marca. Dentre elas, a clássica linha de cadeiras "Eames Fiberglass Chair", lançada originalmente em 1950 e assinada por Charles e Ray Eames, que agora está sendo reintroduzida com novo método de produção e em seis cores.

Destaques

SPFW

Na última quarta-feira, a Tiffany & Co. Marcou presença na São Paulo Fashion Week, em collab com a grife A.Niemeyer. A parceria uniu as joias das coleções "T" e "Hard Collection" ao universo despojado e surfer da brand e marcou a primeira vez que a joalheria norte-americana participa de um desfile em semana de moda brasileira.

Quem também esteve nesta edição do SPFW foi a Swarovski, desta vez em parceria criativa com o estilista Samuel Cirnansck. A coleção desfilada fazia referências diversas, que iam do pintor Gustav Klimt à Hello Kitty, com itens versáteis e cheios de estilo, combinados aos colares, braceletes e anéis de cristais da marca.

Algarve

Rock e litoral



Instalado na costa do Algarve, região portuguesa que concentra 200km de praias de areia branca e águas cristalinas em Portugal, o hotel Dom Pedro Villamoura está com um pacote especial para quem está planejando curtir o Rock in Rio Lisboa, marcado para acontecer em junho. Com valores a partir de 170 euros por pessoa, os combos incluem ingressos para dois dias do festival, quatro noites de hospedagem no Dom Pedro Lisboa - que integra a rede Dom Pedro Hotels - e três noites no empreendimento erguido no Algarve. Com espaços verdes, piscina aquecida e construído a 150 metros do mar, o hotel certamente vai renovar o ânimo depois de horas de emoção no festival de rock.