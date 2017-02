Luxo por Márcia Travessoni: Cores, reedições e cristais

00:00 · 04.02.2017

Seleções

Para quem gosta de ousar e usar cores diferentes e vibrantes, a nova linha anunciada pela MAC, batizada de "Colour Rocker", vai trazer 28 tonalidades de batons fora do comum, todos com acabamento matte, que vão do amarelo canário ao verde musgo. Cada unidade custará US$ 17 (cerca de R$ 53) e estará disponível a partir deste mês. No Brasil, as 24 cores confirmadas têm previsão para chegar em maio.

A joalheria Piaget produziu réplica do relógio em ouro, diamantes, turmalina e jade que pertenceu à Jackeline Kennedy, ex-primeira dama dos Estados Unidos. A reedição comemora o lançamento do filme "Jackie", protagonizado por Natalie Portman e traz duas versões, uma de ouro branco com diamantes e mostrador em turquesa natural e outro com ouro amarelo, diamantes e mostrador em cornalina. Os valores são, respectivamente, R$231 mil e R$209mil.

Á imaginou uma garrafa de vinho com design luxuoso, coberta por cristais Swarovski? Ela já existe e é avaliada como a garrafa de vinho mais cara do mundo, com a versão menor custando US$ 1620 (cerca de R$ 5.079). A responsável pela novidade é a marca Prosecco Casanova, que lançou uma versão de seu vinho DOC Prosecco para ser armazenada na garrafa, chamada de "Swarovski Edition". A linha especial traz garrafas de 750 ml (com 3.370 cristais) e de 1,5L (com 6.145 cristais). Os modelos podem ser adquiridos no cardápio do restaurante Novikov, em Londres, ou no site da empresa.

Descanso

Paraíso particular

Depois de oito anos ocupando a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama está com a família em uma temporada de férias bem especial. O local escolhido para relaxar da melhor forma foi a Ilha Necker, nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. A ilha, que é particular e já recebeu nomes como Mariah Carey, Princesa Diana, Kate Winslet, Nelson Mandela e Kate Moss, pode ser reservada no site AlugueTemporada, marca da HomeAway no Brasil. O resort tem vilas no estilo balinês, com vista para o oceano cristalino, spa completo, excursões para as praias e ilhas vizinhas, vida noturna temática, serviço de staff, quadra de tênis, piscina, jacuzzis, equipamentos para esportes aquáticos e Wi-fi. Qualquer pessoa pode reservar uma estadia no empreendimento luxuoso, com diária avaliada em US $ 4 mil (cerca de 12,5 mil).

Destaques

Mundo fit

O interesse de Oprah Winfrey no mundo fit não é novidade, já que a apresentadora emagreceu quase 12 kg no "Vigilantes do Peso". A novidade é que Oprah é agora sócia de Jorge Paulo Lemann, considerado o homem mais rico do Brasil. Lemann é o principal acionista da 3G Capital, que controla a Kraft Heinz, a nova parceira de Oprah. Juntos, estão lançando a Mealtime Stories, fabricante de refeições nutritivas congeladas.

Está oficialmente confirmada a estreia de "O Diabo Veste Prada" em formato de musical na Broadway. Um dos responsáveis pela adaptação do roteiro de produção é o cantor Elton John, que, com Paul Rudnick, vai ser responsável pela composição das músicas. A produção é de Kevin McCollum, Fox Stage Productions e Rocket Entertainment, ainda sem data prevista de estreia.