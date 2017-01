Luxo por Márcia Travessoni: Chá, souvenires e joias

00:00 · 28.01.2017

Enquanto a aguardada versão live action de "A Bela e a Fera" não chega aos cinemas - a estreia está prevista para março -, a Disney adianta para os fãs dessa história um pedacinho do cenário: um conjunto de chá, semelhante ao do filme. Além da Sra. Potts e de Chip, o bule e a xícara que ganham vida no filme, o aparelho conta com mais três xícaras e quatro pires, feitos em porcelana, com traços dourados sutis. As peças foram produzidas em edição limitada e já estão disponíveis na loja online da Disney.

Bordados de elefantes, flores, pássaros, abelhas e borboletas estampam as bolsas da nova linha Garden, da Gucci: a Souvenir Collection. As bolsas trazem símbolos típicos da fauna, flora ou mesmo da cultura de regiões específicas. Entre os modelos, a bolsa da Korea traz um tigre, enquanto a da Índia tem dois elefantes. Austrália e Nova Zelândia são representadas por uma âncora cercada de flores, enquanto a Europa ganha vida por meio de uma abelha.

Lançado originalmente em 2004 - feito em ouro e pedras preciosas que pertenciam à coleção de Diane von Furstemberg-, o anel Power Ring, da H.Stern, ganhou uma versão em prata de lei 925. A peça em tamanho bold e formas facetadas representa o poder da mulher moderna e é inspirada na lapidação do famoso "Diamante Azul da Coroa", mítica pedra da coroa que pertenceu ao rei francês Luís XVI.

Destaques

Trailer

O verão do FRAD.E, empreendimento de luxo instalado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, terá drinks especiais servidos no Clicquot Yellow Trailer, o bar itinerante da Veuve Clicquot que ficará estacionado na região até o dia 2 de março. Fresh drinks e taças do famoso champagne francês fazem parte da carta do bar, além do serviço de entrega de entrega de garrafas nos quartos dos hóspedes e barcos ancorados.

Inspirada nas formas arquitetônicas de Brasília e na vegetação do Cerrado, a coleção Fibras, da carioca LokalWear, traz peças produzidas a partir de capim beneficiado e Pau de Leite do Cerrado, flor típica da região O processo criativo incluiu várias conversas e visitas até o ateliê do artesão João Gomes da Silva.

Design

Residences by Armani

Ícone da moda, o estilista Giorgio Armani deixa suas assinaturas também em projetos de interiores de ambientes. O mais recente deles é o Residences by Armani/Casa, condomínio de luxo instalado em Sunny Isles Beach, na Flórida. O empreendimento é o primeiro na América assinado pela Armani Casa, segmento de design de interiores do estilista, que já projetou a décor de condomínios em locais Turquia, Índia e Filipinas. Planejado em parceria com o arquiteto argentino César Pelli, o Residences é um edifício de 60 andares, erguido de frente para o mar, e conta com apartamentos de 228m² a 520m². O mobiliário é todo feito sob medida na Itália. Mergulho, natação, golfe e vela são algumas atividades disponíveis no condomínio - e sua extensa área externa.