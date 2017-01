Luxo, por Márcia Travessoni

00:00 · 14.01.2017

Toques únicos

Tropical, esmalte e sapatos

Com notas de bergamota, limão e pêssego, a fragrância Tropicália é o mais novo aroma da linha Vintage Granado, em parceria com a multimarca norte americana The Webster. Incluindo itens como sabonetes líquido e em barra, difusor de aromas e hidratantes, a linha traz impressa, nas embalagens, influências do movimento arquitetônico Tropical Déco, típico de Miami Beach, sede da The Webster.

Batizados de "Loubichrome Nail Colours", os novos esmaltes de Christian Louboutin trazem uma pegada holográfica nos já conhecidos pontiagudos suportes dos pincéis, que os faz parecerem chifres de unicórnio. As três cores, Loubichrome I, II e III, são tons metálicos de amarelo, vermelho e roxo, respectivamente. Os Loubichromes serão lançados ainda este mês nos Estados Unidos, em edição limitada, e custarão US$ 30 cada um.

A estampa de leopardo, presença já garantida nas coleções da Dolce & Gabbana, agora está presente também nas solas da nova linha de sapatos da grife, batizada de DG Leo. São oito escarpins de couro ou verniz coloridos em tons vibrantes e neutros, que já estão à venda nas sete lojas da marca italiana no Brasil, custando a partir de R$ 3,7 mil.

Destaques

Novos produtos

Anunciada no ano passado, a parceria entre a M.A.C. E Caitlyn Jenner deu tão certo que a marca de cosméticos decidiu expandir a linha de produtos assinada pela ex-atleta transexual. Outros 15 itens de maquiagem, como blushes e gloss, serão adicionados à coleção que, inicialmente, contava apenas com batons. Todo o lucro obtido com a linha é revertido para a fundação M.A.C. AIDS Fund Transgender Initiative, que apoia a comunidade transgênero.

As peças da H.Stern fizeram sucesso entre as celebridades que passaram pelo tapete vermelho do Globo de Ouro, em Los Angeles, no último domingo. A britânica Emily Ratajkowski (foto) combinou anéis da coleção Genesis e brincos da coleção Stars com um longo dourado. Já Anna Chlumsky usou brincos de ouro amarelo com diamantes da coleção Galilei, enquanto Angela Bassett escolheu brincos de ouro amarelo da coleção H.Stern por Oscar Niemeyer.

Em família

Lazer na ilha

Instalado na Ilha de Comandatuba, que tem 21 km de praia e mais de 25 mil coqueiros, no litoral baiano, o Transamérica Comandatuba é um dos hotéis mais indicados para famílias que viajam nas férias com crianças e adolescentes, especialmente por todo seu aparato tecnológico que inclui, por exemplo, sala de game equipada com Xbox e Playstation. Os adultos também curtem momentos de nostalgia no Espaço Retrô, com jogos de fliperama e pista de autorama indoor. Para quem quer curtir outros atrativos, o local não decepciona. O resort conta com complexo aquático, teatro, torneios, gincanas, aulas de surfe e passeios divididos de acordo com as faixas etárias. O spa L'Occitane tem menu de tratamentos clássicos da Provence. Além disso, golfe, náutica, pesca, health club e gastronomia internacional recheiam as opções.