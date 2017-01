Incansável Meryl

00:00 · 21.01.2017

Meryl Streep mereceria estampar uma capa a por ser a recordista em indicações ao Oscar, com 19 menções - além das 259 indicações para prêmios, dos quais ela venceu 171. Ou por dedicar-se, sem fazer grandes alardes, à busca pelo protagonismo das mulheres. Ou, ainda, pelo seu discurso político e inspirador no último Globo de Ouro, quando ela criticou o posicionamento do presidente Donald Trump em relação a temas como imigração, cinema, imprensa e diversidade. É melhor reconhecer: todos os aspectos de Meryl Streep fazem dela não apenas uma atriz, mas uma personalidade digna de destaque em todas as esferas nas quais ela se faz presente.

Sua participação no último Globo de Ouro, aliás, foi devido ao reconhecimento pelo conjunto de sua carreira enquanto atriz, por meio do prêmio Cecil B. DeMille. Ajudar a desconstruir barreiras de gênero e de idade e fortalecer o papel da mulher no cinema, na TV e no teatro foram alguns dos esforços de Meryl que a levaram a merecer essa conquista, segundo justificou o presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), Lorenzo Sofia.

Filha de uma comerciante de artes e de um executivo da indústria farmacêutica, Meryl, hoje com 67 anos, se interessou pela dramaturgia desde cedo, tanto que se graduou em Teatro Dramático no Vassar College e cursou mestrado em Artes Dramáticas pela Universidade de Yale. Atuou em várias peças e espetáculos da Broadway na década de 1970 até interpretar seu primeiro personagem em um longa: Anne Maria, no filme Julia (1977), uma participação pequena, mas que lhe abriu caminhos para trabalhos grandiosos mais à frente.

Legado artístico

No ano seguinte, foi indicada ao Oscar de Atriz Coadjuvante por "O Franco Atirador", mas não levou a estatueta. Já em 1980, no emblemático "Kramer vs. Kramer", Streep ganhou na categoria de Melhor Atriz. "A Escolha de Sofia" (1983) e "A Dama de Ferro" (2012) foram seus outros dois trabalhos com os quais conquistou o prêmio de Melhor Atriz - o que não a impedia de estar quase sempre entre as finalistas do prêmio da academia de cinema de Hollywood.

O trabalho de Meryl em "A Dama de Ferro" revela ainda outro fato interessante em sua trajetória: não apenas o de uma mulher, acima dos 40 anos, com uma respeitável carreira e muito requisitada por diretores e roteiristas, como também dando vida a personagens fortes e acima da idade normalmente difundida pela indústria cinematográfica, mas longe de serem grotescas.

É o que se constata, por exemplo, em "O Diabo Veste Prada" (2006), "Mamma Mia!" (2008), "Simplesmente Complicado" (2009) e "Julie e Julia" (2009), quando Meryl, ainda que interpretasse vilãs, o fazia de modo absolutamente encantador e envolvente.

Fora das telas

É necessário agora interromper a lista de atuações fantásticas e prêmios conquistados por Streep para admirar outro aspecto seu: o de transformação social, especialmente voltado para a afirmação das mulheres. No meio artístico, sempre foi defensora de mais oportunidades e melhores salários para as mulheres.

Fora dos sets, encabeçou iniciativas como a criação do o Writers Lab, ou Laboratório de Escritoras, na sigla em inglês, projeto que visa dar mais oportunidade aos roteiros de cinema escritos por mulheres acima dos 40 anos. Em 2012, ela doou parte dos recursos adquiridos com seu Oscar por "A Dama de Ferro" para o Museu de História da Mulher, entidade cuja ideia ela apoia desde 1998. Streep chegou, inclusive, a pedir ajuda ao Papa Francisco contra a desigualdade de gênero.

O que mais Meryl pode fazer, na carreira ou mesmo na sua vida? Não muito. Apenas sua elegante existência já é um presente, e que sempre nos surpreende.