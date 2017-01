Galeria por Márcia Travessoni: Colosso

00:00 · 07.01.2017

Cláudio e Mirella Rocha, Renata e Luiz Gioda Analu Morais, Ravena Maia, Viviane Frota, Jaqueline Senna e Monique Bitu

À beira da lagoa, o Réveillon do Colosso Lake Lounge foi inspirado nas ilhas gregas de Mykonos, Santorini e Ios, embalado por Jorge e Mateus, Pedro e Benício e Oito7Nove4. A festa contou ainda com o Lounge Lake Exclusive, espaço VIP onde os convidados podiam desfrutar do melhor da música eletrônica em uma performance inéditda do Dj Alok.

Liane Bastos, Mariana Farias, Júlia Farias e Eneida Frota

Ana Vitória Borges, Gra Teló e Ana Laura Borges

André e Daniele Linheiro

Cássio Leite e Sara Pontes

Flávio e Cléa Farias

Eduardo Vasconcelos e Diana Barreto

Larissa Coelho e Pedro Neto

André e Marcela Camurça

Nathália Marques e Larissa Coelho

Marcelo Feitosa e Mirza Feitosa

Ênio e Renata Cabral

Pedro Campos e Caio Moreira

Mariane Sucato e Germana Rabelo

Adriano Alencar e Ana Virgínia Frota

Leri Araújo e Jade Oliveira

Mônica Barbosa, Vanessa e Larissa Carvalho

Priscila Diniz e Vinícius Quintas

Nathália Ximenes

Letícia Sá, Renata Falcão, Tatiana Noronha, Marcela Rachem e Karla Cássio