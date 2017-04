Exclusivos

00:00 · 08.04.2017

Depois da Moschino transformar seus ícones fashion em mobiliário, a Dolce & Gabbana imprimiu sua assinatura em itens como liquidificadores, torradeiras e chaleiras. Lançados durante o Salão de Milão, os produtos da linha "Sicily Is My Love" foram produzidos em parceria com a empresa italiana de eletrodomésticos Smeg e são estampados com cores e detalhes que fazem referência à Sicília, na Itália. No ano passado, as duas grifes já haviam trabalhado juntas nesse sentido, união que resultou em nada menos que geladeiras que reproduziam os mesmos padrões de estampas.

Primeiro rótulo produzido pela vinícola portuguesa Herdade do Esporão, em 1985, o Esporão Reserva Branco 2015 recebeu a medalha Double Gold - segunda maior premiação - no Sakura Awards, concurso internacional de vinhos realizado no Japão. Degustada por um júri formado somente por mulheres especialistas em vinhos, a bebida foi, segundo as enófilas, uma das que mais harmonizou com a gastronomia japonesa.

Pouco depois de uma passagem cheia de estilo pelo Rio de Janeiro, Charlotte Olympia lançou, em parceria com marca britânica de malas Globe-Trotter, uma coleção-cápsula de malas e flats. Batizada "Wish You Were Here", a linha inclui malas em estampa de leopardo, sendo uma delas com compartimentos especiais para transportar os sapatos, a 'shoe case'. Já as flats reproduzem, nas estampas, símbolos culturais de vários países, inclusive do Brasil.

Destaques

As melhores cozinhas

O eleven Madison Park, em Nova York, ficou no topo do ranking dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo de 2017, divulgado esta semana pela 50Best. Comandando por Daniel Humm e Dmitri Magi, o restaurante tem inspiração na gastronomia contemporânea, com um toque europeu. A cozinha brasileira do D.O.M, de Alex Atala, em São Paulo, figurou mais uma vez no ranking, mas na 16ª colocação.

Lançada em 2001, a fragrância Coco Mademoiselle, da Chanel, agora tem versão para viagem, em spray de 7,5ml. Embalado em uma caixinha de couro, perfeita para todos os tamanhos de bolsa, o perfume acompanha, ainda, um óleo corporal com a mesma essência aromática.

Conforto

Espaço nas nuves

Enquanto as companhias áreas, no Brasil, reduzem o espaço entre os assentos, a Boeing se prepara para lançar um adicional que vai dar outra cara às viagens nas aeronaves corporativas do modelo Boeing Business Jets: a SkyView, janela panorâmica que mede 1,37m x 45cm - tamanho três vezes maior do que as janelas convencionais. Desenvolvida pela GKN, a superjanela deverá estar disponível nos modelos BBJ, BBJ 2 e BBJ Max em 2018, e cada jato poderá ter até duas SkyView, instaladas em lados opostos da aeronave.