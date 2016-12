Viver Melhor: A beleza da incerteza

00:00 · 31.12.2016

Sensacional a matéria "Saiba lidar com as incertezas", de Laís Barros Martins, publicada na última edição da revista Vida Simples. Não é exatamente isso que precisamos aprender? Depois de um ano tão instável em vários cenários e tão inquietador para tantos de nós, precisamos incluir essa capacidade de lidar com as incertezas na nossa lista de competências essenciais. Podemos e devemos planejar, prever e nos antecipar a possíveis fatos que podem nos acontecer, mas também podemos e devemos aprender a aceitar a característica essencial da vida: a incerteza.

A incerteza pode estar presente em grandes eventos marcantes. As notícias estão aí para nos lembrar, a cada dia, que a única certeza que temos é que pouco sabemos do dia seguinte. De manhã, o marido se despede da esposa e do filho, entusiasmado com a possibilidade de ser campeão de futebol; à noite, o avião despenca. A vida muda em instantes. Querendo ou não, fazendo algo ou nada fazendo, a mudança está acontecendo.

A incerteza também está nos pequenos desafios do dia a dia, nas decisões a serem tomadas, nos passos a serem dados. Para onde ir? Que direção seguir? Devido às incertezas do entorno, a maioria de nós está com a visão mais encurtada. Agora temos que aprender a planejar e mudar o plano com mais frequência. Não é suficiente, nos dias de hoje, saber planejar, além disso, mais do que nunca, é preciso também saber mudar os planos.

Chega de viver na ilusão do controle e do poder, chega de competir com a imprevisibilidade da vida. Precisamos acolher a incerteza e fazer as pazes com a nossa impotência em muitas situações. A cada dia vejo que a aceitação tem tanto poder quanto a ação. Depende da situação.

Muitos de nós estão iniciando o ano em um cenário tão diferente do que planejou. Não por descuido nem por falta de planejamento, simplesmente pelas surpresas da vida, que às vezes chegam de supetão. Talvez alguém esteja com o pensamento: "não era aqui que eu gostaria de estar. Onde meu barco foi parar?". É preciso aprender a seguir "apesar de", viver mesmo sem nem tudo compreender e continuar planejando e realizando mesmo sabendo que novos imprevistos podem surgir. Maravilha é lembrar que, da mesma forma que fatos nos acontecem foram do plano, surpresas positivas também podem nos acontecer: uma visita inesperada, uma ajuda que caiu do céu, uma promoção jamais imaginada, um novo medicamento aprovado, uma sentença a seu favor, um novo amor. Tantas coisas boas podem nos acontecer!

A incerteza pode ser uma realidade angustiante, mas também instigante. Pode gerar ansiedade, mas também curiosidade. Pode nos limitar como abrir caminhos. Pode nos tornar imóveis ou livres para acolher a nova vida que se apresenta para nós. O papel em branco pode ser visto de vários ângulos: um espaço vazio e sem cor ou um espaço aberto com mil possibilidades para se colorir. Aí está a beleza da incerteza.

Com alegrias e desafios, com planos e imprevistos, que seu ano seja cheia de sentido. Belo, mesmo que incerto. O que lhe cabe realizar, que assim seja feito, e mesmo com incertezas ao longo do caminho, que jamais você perca a sua capacidade de sonhar. Um Feliz e Abençoado 2017!

"A beleza está, enfim, na disposição em seguir mesmo não conhecendo o fim da história, tendo de lidar com incertezas do caminho e tentando encontrar propósito no cotidiano" (Laís Barros Martins)