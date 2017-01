Pompeu Vasconcelos: Temporada de viagens e lazer

00:00 · 14.01.2017

Fortaleza não para! Nós também não. Enquanto uma nova maratona de festas agita a cidade, afivelamos as malas e seguimos para mais uma temporada de neve e esqui em Courchevel 1850. Afinal, ninguém é de ferro. Outros destinos procurados por viajantes experientes nessa estação são Vail, Zanzibar, Marrakesh, Cape Town e Sydney. Quem curte férias no Ceará também não tem do que reclamar, afinal, nossas praias e nossos ventos atraem turistas de todas as partes do Planeta.

Localizado na Place Vendôme n° 15, no coração de Paris, o tradicional Hotel Ritz foi o local escolhido por Simone Gadelha Cavalcante para festejar sua estreia nas oito décadas. A mãe de Luciano, Marcelo, Fernando e Márcia Cavalcante brindou a nova idade rodeada dos herdeiros no restaurante do hotel-palácio

A saudade e a emoção tomaram conta do Colosso na despedida de Geórgia Saboia. Entre as amigas que pintaram por lá para abraçar a mulher de Ernesto Saboia, Maria Lúcia Negrão, Verinha Vidal e Liliana Farias

Normalmente reclusos e avessos a badalações, Gerardo e Lícia Bezerra abriram as portas de seu elegante apartamento para assistir à queima de fogos, no Aterro da Praia de Iracema, na virada do Ano. Por lá, demos de cara com José Maria e Camila Borges, Socorro Queiroz, Queiroz Maia, Camila e Queiroz Filho

Chrystine Ary, Claudiane Juaçaba e Denise Rolim fazem parte de um time de lulus de fino trato que aterrissou no Colosso para a despedida de Geórgia Saboia, que passa a residir no Bairro do Restelo, em Lisboa

Dias antes de festejar sua nova idade, Manu Romcy circulou na companhia de Marta Freire e Tatiana Luna na lagostada que agitou o Cumbuco

A presença de Natasha Dias deu um brilho extra ao coquetel de inauguração da Immune, clínica de vacinas de Thais Farias, no Eusébio Open Mall

Geórgia e Ernesto Saboia passam a residir no Bairro do Restelo, em Lisboa. Ele volta a Fortaleza dia 31 de janeiro e ficará mensalmente na ponte-aérea

Em busca constante do equilíbrio entre o corpo e a mente, Natália Recamonde se divide entre os treinos, a família, as baladas e os ensaios fotográficos

A private party pilotada por Gabriel Brown e Vicente de Castro reuniu Eduarda Ary Brandão, Victor Rola e Lara Ildefonso entre outros "newfaces"

O ano só começa após o Carnaval

Para muitos, o ano só começa mesmo após o Carnaval. Para nós, 2017 já começou em ritmo acelerado. Cheios de planos para o futuro, apostamos em novas tecnologias e plataformas para ampliar, cada vez mais, o alcance de nossas notícias. Seja no Brasil ou no exterior, nossa mensagem atinge seu público alvo diretamente. Afinal, nossa agenda dá acesso direto aos sobrenomes mais poderosos do Ceará.

Mirella e Cláudio Rocha se revezam entre o Colosso e o Cumbuco nessa temporada de sal, sol e baladas, que remete ao Verão em Mykonos

Alexia Fontes e Gustavo Serpa em clima de despedida da irmã dela, Geórgia Saboia, que foi morar em Portugal para abrir filial da Triarte Eventos

Em sua recente passagem por Fortaleza, o cantor baiano Bell Marques recebeu o caloroso abraço de Natália Marques e Larissa Coelho, no Flores

Demos de cara com Francisco e Mariana Marinho no Pipo Restaurante. Apuramos que iOne inaugura dia 19, às 19h, no North Shopping. Em seguida, será a vez de Teresina ganhar uma unidade da "premium reseller" da Apple

Geraldo e Liliana Rola vira e mexe dão o prazer de sua companhia. O querido casal curtiu uma temporada de "dolce far niente", no Flexeiras Eco Resort

Após o sucesso da Lagostada e do Réveillon do cafe de La Musique Cumbuco, Luiz Antônio Valadares, Rayssa Cavalcante, Carol e Bruno Borges abrem seu beach club novamente, dia 11 de fevereiro, para um o Peace & Love, um festão embalado ao som das batidas do DJ Vintage Culture. O fervo promete!

Presidente da CMF, Salmito Filho e o novo ouvidor do município, Alcimor Rocha Neto, colocavam os assuntos em dia, no Pipo Restaurante

Liliana e Fernando Linhares levaram os herdeiros Maria Eduarda e Bruno para matar as saudades do irmão João Vitor, que faz intercâmbio cultural nos Estados Unidos. Imagine a alegria dele, na virada do Ano