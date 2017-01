Pompeu Vasconcelos: Réveillon 2017 agita Fortaleza

00:00 · 07.01.2017

Horas antes de assumir seu segundo mandato, o prefeito Roberto Cláudio entrou o ano ao lado da primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra e da herdeira Isabela, no Aterro da Praia de Iracema. O segundo maior Réveillon do Brasil se consolida como indutor do turismo em nosso Estado De lua de mel com os astros, Cid Gomes e Maria Célia circularam felizes da vida no Aterro da Praia de Iracema com os herdeiros Matheus e Pedro a tiracolo. Enquanto Maria Célia curtia os shows, o ex governador apertava mãos, recebia abraços e posava para fotografias, na grandiosa festa da virada do ano

Ciente da importância do Turismo para a economia de nossa Cidade e de nosso Estado, o prefeito Roberto Cláudio investiu em uma megafesta de Réveillon. Com 13 atrações locais e nacionais e a maior queima de fogos do Brasil, o Réveillon de Fortaleza foi considerado o melhor do País. A missão da Secretaria de Turismo, agora, é captar transatlânticos e anunciar mais cedo as atrações, beneficiando diretamente o destino Fortaleza no fim do ano.

Erick Vasconcelos e Alexandre Pereira aproveitaram o Réveillon de Fortaleza para conversar sobre os rumos do turismo da Capital, em 2017

Samuel e Erika Dias passaram a virada do ano ao lado dos herdeiros João e Pedro, no Réveillon de Fortaleza, no Aterro da Praia de Iracema

Tatiana Luna começou 2017 com o pé direito. Após o Réveillon do Colosso seguiu para Canoa Quebrada

Mariana Carlos e Cynthia Mendes desfilaram todo seu charme, energia e belezura no Réveillon Colosso 2K17, um dos mais concorridos da Cidade

Após a virada do ano no Marina Park, Ana Luiza e Urbano Costa Lima prestigiaram a posse de Bismarck Maia

Larissa e Pedro Coelho Neto se revezaram entre o Colosso e o Réveillon da Prefeitura de Fortaleza, na virada

Talita Vasconcelos fez bonito na pista do Colosso Lake Exclusive ao som das batidas do deejay Alok