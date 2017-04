Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 08.04.2017

Superconcorrida! É o mínimo que podemos dizer da solenidade de posse dos membros da nova mesa diretora do TRFda 5ª Região. Entre os muitos rostos poderosos que aterrissaram no Recife para prestigiar os desembargadores Cid Marconi, Manoel Erhardt e Paulo Machado, empossados como vice-presidente, presidente e corregedor da Corte, respectivamente, encontramos os governadores dos seis estados que compõem a 5ª Região - Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe - além de vários ministros do STJ e STF, e também o presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira.

Vice-presidente da ABIH, Darlan Leite, o prefeito de Aracati,Bismarck Maia e o vice-presidente da Fiec,Carlos Fujita, deram um rasante em Recife para prestigiar a posse do desembargador federal cearense Cid Marconi na vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Pedro Virgílio soprou sua primeira velinha na bem cuidada festinha articulada por Camila e Rai Ximenes no buffet de Roberta Nogueira

O vento anda a favor do cantor Paulo José. É que o barítono se apresentará, dia 20 de abril, no The Dimenna Center, em Nova York

Paulo Ximenes acompanhou Sabrina Max ao aniversário de Pedro Virgílio Mendes

Ludmila Amaral e Lívia Holanda curtiam as batidas do DJ Fil, no Moleskine

Sílvia de Castro e Marília Vasconcelos dividiam com Rafael Leal e Pompeu Vasconcelos, uma mesa no estrelado Restaurante Eleven, em Lisboa

Nekita Romcy participou dos festejos da Páscoa chez Maria Lúcia Carapeba

Marcel Feitosa e George Lima incrementando as vendas da Audi Fortaleza