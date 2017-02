Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 04.02.2017

Este é um mês em que os festeiros não têm mesmo do que reclamar. Aos sábados, os bloquinhos de Pré-Carnaval invadem as ruas, espalhando alegria pelos quatro cantos da Cidade. E por falar neles, hoje os publicitários Evandro e Eliziane Colares põe o Bloco Tamo Junto na avenida. A concentração do Bloco CarnaBêLê também promete reunir uma turma bacana em torno de Beth Pinto e Letícia Studart, que comemoram seus aniversários na Zug Choperia, com direito a bandinha e feijoada. Cool!

Em sua prestigiada posse na pole-position do Tribunal de Justiça do Ceará- TJCE, o desembargador Gladyson Pontes - no flash com Gladyson Pontes Filho, Priscila Fiúza, Alan Breno, Neide e Diego Pontes - prometeu modernizar a administração do Judiciário e a priorizar a Justiça de primeiro grau. Cheers!

A presença do governador Camilo Santana deu um brilho extra à posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará para o biênio 2017/2018, tendo à frente o deputado Zezinho Albuquerque (PDT)

Presidente da CDL Fortaleza, Severino Ramalho Neto prestigiou a posse de Fátima Duarte na presidência da BPW - Business Professional Women

Vanessa Queirós aterrissou no novo espaço de eventos de Afrânio Barreira para abraçar Ana Paula Domene, que festejava sua nova idade

Esbanjando belezura e simpatia, Marcela Carvalho circulou no aniversário de Athina Leal Bastos com a herdeira Olívia à tiracolo

Durante a posse da nova diretoria do Sinduscon-CE, Daniel Simões - à côté de Flávia - aplaudia o speech do presidente André Montenegro

Très chic, Eveline Fujita já garantiu o passaporte que dá acesso direto a Black Mask, o baile carnavalesco pilotado por Dito Machado, dia 10, na Casa Dunas

Márcia Pinheiro e Roseane Medeiros aplaudiram a palestra do economista Ricardo Amorim, abrindo a programação 2017 do Fórum Ideias em Debate

Balada In

Serjão Loroza agita o Pré-Carnaval

Fortaleza fervilha de opções para quem busca diversão neste sábado. Hoje, além dos bloquinhos tradicionais e do Bloquinho de Verão- febre entre os bacanas-, a Guarderia promete arrastar os festeiros que curtem o som de Serjão Loroza. O músico preparou um repertório que vai do samba a MPB, passando pelas marchinhas de Carnaval. Também sobem ao palco os DJ's Thiago Camargo, André Guerreiro e o grupo Salve Simpatia. O fervo promete!

O secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira e o diretor da Alessandro Belchior Imóveis, Germano Belchior, entre os muitos rostos conhecidos do high cearense que prestiriaram a posse da nova diretoria do Sinduscon-CE, que tem à frente o engenheiro André Montenegro para o triênio 2017-2019

Fernando Vítor Laprovítera e Natércia Saboia se revezavam na recepção dos amigos que pintaram no Iate para comemorar o aniversário dele

Naiana e Francisco Philomeno deram um rasante no Iate Clube para abraçar Fernando Vítor Laprovítera, que festejava sua nova idade

Lucas Ximenes e Mariana Pinto circularam felizes da vida na festa que arrastou gente das artes, da música e do mundo do entretenimento até o Colosso

Patriolino Dias circulava acompanhado de sua mulher, Renata, no coquetel que seguiu-se a cerimônia de posse da nova diretoria do Sinduscon-CE

O prefeito Roberto Cláudio apresentou sua mensagem à Câmara Municipal ao presidente Salmito Filho e aos demais 41 vereadores, na abertura da Sessão Legislativa 2017, na CMF