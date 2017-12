Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 16.12.2017

Altas taxas de ocupação, novos voos, inauguração de estradas e aeroportos, chegada da Fraport AG, além da conquista do Hub Air France-KLM- Gol. Este é mesmo um ano daqueles que os hoteleiros têm motivos de sobra para comemorar. E, como forma de agradecer ao governador Camilo Santana, que, priorizando o Turismo, deu carta branca ao secretário Arialdo Pinho para alçar voos mais altos, a ABIH-CE outorgou ao chefe do executivo estadual o Troféu Habib Ary. Coube ao presidente da entidade, Eliseu Barros, a entrega da honraria à Personalidade Turística ABIH 2017. Cheers!



O governador Camilo Santana foi saudado pelo prefeito Roberto Cláudio na noite em que recebeu o Troféu Habib Ary - Personalidade Turística 2017 das mãos do presidente da ABIH-CE, Eliseu Barros, no Gran Marquise Hotel



Gerente geral do Gran Marquise Hotel, Philippe Godefroit conversava com os secretários Erick Vasconcelos e Élcio Batista e com Darlan Leite sobre os 25 anos do Gran Marquise Hotel, na noite de entrega do Troféu Personalidade Turística ABIH 2017 ao governador Camilo Santana



Tássia Ferreira transbordava charme e elegância no casório de Luciana Perdigão e Carlos Matos



Giovana Bezerra soltou a linda voz e encantou a plateia do musical Histórias das Canções de Raimundo Fagner



Perfeito anfitrião, Cláudio Vale cuidou de tudo, nos mínimos detalhes, para garantir o brilho do festão que marcou os 40 anos de Renata Studart Vale



Germana e Liège Rabelo deram um rasante em recente coquetel de moda, no Iguatemi



Superbem, Roberta Costa reapareceu feliz da vida no casamento de Luciana Perdigão e Carlos Matos



Fashionista de carteirinha e de identidade, Paula Sampaio fez pose ao lado do DJ Pedro Garcia no coquetel que agitou o Shopping Iguatem

Prêmio no Palácio dos Bandeirantes

O Palácio dos Bandeirantes serviu de cenário da entrega do Prêmio Líderes do Brasil. Em sua 7ª edição, o prêmio outorgado a Igor Queiroz Barroso por seu desempenho à frente da Esmaltec é considerado o maior reconhecimento nacional do talento, competência e comprometimento dos executivos atuantes no País, para um Brasil melhor e mais competitivo. Cheers!



Igor Queiroz Barroso e sua mulher, Aline Félix Barroso, cercaram-se de Patriolino Dias, Pompeu Vasconcelos, Ruy do Ceará, Emília Buarque e Silvio Frota no auditório do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na noite de puro brilho em que o diretor Institucional do Grupo Edson Queiroz foi agraciado com o Prêmio Líderes do Brasil 2017. Concedido pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), o prêmio reconhece o desempenho de Igor Queiroz Barroso à frente da Esmaltec em 2017. Após a cerimônia, o homenageado recebeu seus convidados com elegante jantar no Restaurante Fasano, onde levantou um brinde à memória, pioneirismo e visão dos avós Edson e Yolanda Queiroz



Antes de aterrissar em São Paulo para prestigiar Igor Queiroz Barroso, Patriolino Dias esteve com o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro, no almoço que a Fiec armou em torno do governador Camilo Santana



Wayne Moreira - no flash com Aline Pinho e Ana Carolina Fontenele - recebe os amigos neste sábado, em clima de Noël



Como reza a tradição católica, Luciana Perdigão e Carlos Matos subiram ao altar da Igreja do Cristo Rei para tornarem-se marido e mulher



Padrinhos do casamento de Luciana Perdigão e Carlos Matos, Renata e Ênio Carlos Cabral voltam as antenas para o pré-Réveillon Flores



Dely Macêdo Sátiro e Inácio Aguiar Alves tornaram-se marido e mulher em descontraída e tocante cerimônia, ao cair da tarde de sábado, dia 9, na Praia do Futuro. Na sequência, os filhos de Maria Goretti e Paulo José Sátiro e de Regina e Matias Alves receberam os convidados com festa embalada por Fabinho Varela e Márcio Campos, no Gran Royal Beach Club, que ganhou ambientação de Liana Queiroz. A noiva trajou uma criação de Ivanildo Nunes