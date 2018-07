Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 07.07.2018

O mês de julho começou acelerado. Enquanto a Copa do Mundo atrai todos os olhares para a Rússia e turistas começam a lotar nossos hotéis, restaurantes e barracas de praia, festas e lançamentos badalados pipocam por toda parte da Cidade, injetando frescor e alegria aos points de badalação da Capital. Nossas antenas se voltam para o Beach Park, Colosso, a festa Reborn e o IX GP Fortaleza Quarter Horse Show & Leilão, que promete levar muita emoção e adrenalina ao Jockey Club Cearense.



Marcela Dias Branco completou 16 anos e ganhou uma badalada festa de seus pais, Suyane e Cláudio Dias Branco, no château da família. Os felizes convidados da aniversariante - que segue para uma temporada na Suíça - se divertiram ao som das batidas dos deejays Liva e Thiago Camargo

Enquanto o deejay Gilvan Magno disparava um som classudo, Rodrigo Porto e Ingrid Lucena colocavam o papo em dia no sofisticado apê de Rodrigo Maia Presidente da Soamar, Meton Vasconcelos encabeça a lista de convidados do Capitão dos Portos do Ceará, Madson Cardoso, para a apresentação do Projeto de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, dia, 9, na Fiec

Omar Albuquerque deu uma pausa nos preparativos da Mostra 100% Design para visitar a exposição "Moradas", que tem curadoria de Leonardo Leal Em meio a obras de arte e objetos de design, Camila e George Albuquerque se divertiam chez Rodrigo Maia ao som da voz da cantora Nayra Costa Lara Castelo Branco faz parte de um time de bonitonas que se esbaldou ao som das batidas do DJ Thiago Camargo na festa de Marcela Dias Branco Ticiana Barreira Parente se jogou nas araras da loja de Nicole Vasconcelos e fez bonito nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo Rússia 2018 A turma da Arquitetura desembarcou em peso no apartamento de Rodrigo Maia, que movimentou seu endereço para festejar a vida

Gente que brilha aonde quer que vá

Anotem este nome! Vocês ainda vão ouvir falar muito em Erika Lima. Com um trabalho totalmente autoral e manual, a joalheira cearense quer conquistar o mundo e já começa a dar os primeiros passos nessa direção. É que ela fará sua primeira exposição de joias fora do País, dia 22 de agosto, em Lisboa, onde passa a residir. Se depender de talento, conhecimento e determinação, o sucesso já está garantido!

Em sua prestigiada posse na presidência da Academia Cearense de Letras Jurídicas - ACLJ, Valdetário Monteiro cercou-se de Manoela e Ricardo Bacelar, segunda secretária e segundo vice-presidente, respectivamente, da entidade



Bom papo, alegria e descontração deram a tônica do encontro de Miguel Dias Filho, Izabella Fiúza e Gustavo Serpa na festa de aniversário do arquiteto Rodrigo Maia, em seu sofisticado endereço no Edifício Maison Karine



O chic endereço de Gabriela Pimenta serviu de cenário perfeito para a preview do lançamento das joias autorais que a joalheira cearense Erika Lima fará, dia 22 de agosto, em Lisboa. Entre as lulus que pintaram por lá e saíram rasgando elogios às peças da Coleção Imaginarium, Carla Loureiro e Carol Sobreira

Depois de soltar a voz em recente evento, a cantora Camila Marieta já garantiu sua presença no lançamento do primeiro EP de Rayane Fortes Gabriela Poles vem causando nas Redes Sociais! A gaúcha deixou os marmanjos de queixo caído, ao lado de Mariana Duou, no Iate Clube Sara Brasil saiu mais cedo da Rio de Jás para prestigiar a inauguração de mais uma unidade do Hortalícia, de Nicole Benevides Enquanto o deejay Gilvan Magno comandava a discotecagem na festa de Rodrigo Maia, Andréa e Bernardo Maia aproveitavam para rever os amigos