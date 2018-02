Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 24.02.2018

Edson Ventura, Francisco Ventura, Édson Ventura Filho e Júlio Ventura Neto reuniram poderosos de todas as áreas no coquetel de inauguração das novas e modernas instalações da Honda Novaluz, da Avenida Barão de Studart. O governador Camilo Santana, o prefeito Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque e da Câmara Municipal, Salmito Filho prestigiaram o happening.



Depois de passar por uma big reforma para se adaptar ao padrão mundial da marca, a Honda Novaluz recebeu o presidente da Honda América do Sul, Issao Mizoguchi e Roberto Akiyama, vice-presidente comercial da Honda Automóveis do Brasil, no coquetel que marcou a inauguração das novas instalações da concessionária do Grupo Carmais. No flash: Alexandre Cury, Francisco Ventura, Roberto Akiyama, Issao Mizoguchi e Júlio Ventura



Minutos antes do emocionante speech de Edson Ventura, Rodrigo Ventura, Daniela Fradique, Manuela Porto Pinto e Adriano Ventura Pinto posavam para nossas lentes no showroom da Honda Novaluz. Veja a cobertura completa e baixe suas fotos de recordação no Portal Balada In



Ex-governador Cid Gomes e o prefeito Roberto Cláudio ouviram os planos do presidente da Honda, Issao Mizoguchi, de construir uma fábrica no Ceará



Presidente da Câmara Municipal, Salmito Filho - à côté de Jamile - aproveitou o happening e engatou descontraído bate-papo com Cid Gomes



Fradique Ventura, Letícia Ximenes, Larissa e Nilton Bastos aproveitaram a ocasião para conferir de perto os novos modelos Honda 2018 .



Lia e Gentil Linhares não economizaram elogios a ambientação criada por Dito Machado para receber os convidados da Família Ventura



Ricardo e Edileda Mendes marcaram presença na prestigiada inauguração da Honda Novaluz, onde circularam nomes de peso do high cearense



Itala Ventura não conseguiu segurar a emoção ao ouvir as tocantes palavras do marido, Edson Ventura, em seu speech, na Honda Novalu

Os 40 anos de Cybele Campos

Uma turma cheia de charme aterrissou no Condomínio Royal Park para abraçar Cybele Pontes Gurgel Campos. É que a mulher de Fábio Fleury Campos reuniu as amigas no endereço de su mãe para comemorar a nova idade. A Banda Balladauê comandou a animação por lá e botou todo mundo pra dançar. Cheers!



Especialista em Periodontia, a dentista Michele Sucupira saiu mais cedo de seu consultório para abraçar Cybele Pontes Campos que trocava de idade



Marina Vale e Melânia Rodrigues aproveitaram para pôr o papo em dia na festa que misturou carinho, amizade e emoção



Alegria, descontração e amigas de verdade não faltaram à sessão sopro de velinhas de Cybele Pontes Campos, no Condomínio Royal Park. Irmã da aniversariante, Bia Pontes esbanjava elegância e simpatia na festa que seguiu animada até altas horas pela Banda Balladauê



Entre os muitos rostos conhecidos que marcaram presença na sessão sopro de velinhas de Cybele Campos, Clarissa Wanderley e Teresa Gurgel



A dentista Tarita Beloti circulou feliz da vida na festa que marcou a estreia de Cybele Pontes Campos nas quatro décadas



Alegria e animação contagiaram Sarah Brandão, Sulamita Oliveira e Andrea Guilherme



Minutos antes de seu speech no B-Day de Cybele Campos, Luiza Otoch engatou um descontraído bate papo com Márcia e Carol Gurgel