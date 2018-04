Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 28.04.2018

Nossas antenas se voltam para o São João, Copa do Mundo e eleições, além de uma maratona de shows, festas, inaugurações e lançamentos badalados, entre outros importantes acontecimentos que agitam o high cearense, como a estreia do hub da Air-France, KLM e Gol; o Dragão Fashion Brasil; Casa Cor 2018 e os 15 anos de Maria Vitória Fontes Arraes. Enquanto isso, delicie-se com imagens dos estupendas dos eventos que movimentaram nossa sociedade nos últimos dias, um recorte das festas e lançamentos, onde gente que brilha de verdade ganha um cobiçado espaço além das Redes Sociais. Veja a cobertura completa no site Balada In.



Presidente do Conselho de Administração do Grupo M. Dias Branco, Consuelo Dias Branco deu um rasante em Recife, acompanhada da família e de Emília Buarque, para receber o Troféu Personalidade da Indústria Brasileira, outorgado pelo LIDE durante Forum Empresarial do Grupo Líderes Empresariais, no último fim de semana. Tereza Saraiva Leão, Regina, Gabriel, Ivens Jr., Morgana, Suyanne e Cláudio Dias Branco prestigiaram a cerimônia de entrega



Katiane Rodrigues e Cláudia Quental dividiam uma das mesas mais disputadas do D'Abelle no jantar que teve como tema "Uma noite em Paris"



Durante lançamento de seu livro em Fortaleza, o ministro do STF Luís Roberto Barroso desejou "sucesso na advocacia e na política" a Eduardo Bismarck



Recém-chegada de viagem a Brasília e Minas na companhia de sua mãe, Maira Silva, Priscilla Silva festeja a nova idade neste sábado em Jeri



As tops Melissa Gurgel e Morgana Carlos roubaram a cena no concurso em que Teresa Santos venceu o concurso Miss Ceará 2018



Em clima de alegria e descontração em show na Arena Castelão, Ênio e Renata Cabral miravam novas atrações para o Fortal 2018



Superbem, Rodrigo Junqueira e Yasmin Magalhães esbanjavam charme e alegria no noivado de Pedro Paulo Carapeba e Nicole Vasconcelos



Em total sintonia, Rayssa Cavalcante e Alexandre Ary Pereira marcaram presença no noivado de Nicole Vasconcelos e Pedro Paulo Carapeba

Fortal 2018 já confirma atrações

Se reinventando a cada nova edição, o Fortal começa a contagem regressiva para 2018 aproveitando a maratona de festas e promoções que vão agitar a Capital durante a Copa do Mundo, e já começa a entregar as atrações confirmadas para o carnaval fora de época que agita Fortaleza de 26 a 29 de julho. Neste ano serão mais de 40 atrações e 16 blocos. Entre os artistas confirmados, Wesley Safadão, Simone & Simaria, Bell Marques, Cláudia Leitte e Ivete.



Cláudia Leitte promete atrair todos os holofotes no Fortal 2018. A novidade é que a musa baiana vai ser a estrela de uma pool party que vai agitar o Iate Clube. A festa Blow Out vai rolar dia 28 de julho, no Iate Clube de Fortaleza



Cheia de charme, Lina Frank se jogou na fervida pista da festa comandada por Wesley Safadão na Arena Castelão



Odmar Feitosa e seu novo sócio na Metalix, Rodrigo Frota, apresentaram a nova marca da empresa especializada em estruturas metálicas, no Zoi



Alan Oliveira, da Delantero, não escondia a alegria e emoção ao receber o prêmio master do GP Verdes Mares das mãos de Rafael Rodrigues



Elane Alves, Leiliane Pinheiro e Daniele Linheiro reuniram a confraria Wineva Ladies em um jantar harmonizado no restaurante de Cecília Seligmann e Agustín Herrero para celebrar o Malcec Day



Miss Groairas, Teresa Santos conquistou a faixa, o cetro, a coroa e o título de Miss Ceará 2018 e volta suas atenções agora para o Miss Brasil 2018, que acontece dia 26 de maio, no Rio e Janeiro



Cíntia e José Leite Neto curtiram as "chansons d'amour" disparadas por Cláudia Rebouças no jantar temático que teve como tema "Uma noite em Paris"



Produtor de grandes eventos, Pedro Coelho Neto se divide entre o Brasil e Portugal, onde passa a residir com Larissa e os filhos Matheus e Pedrinho Coelho. Enquanto Wesley Safadão sacudia a Arena Castelão, ele falava sobre o Fortal, que acontece de 26 a 29 de julho e terá mais de 40 atrações e 16 blocos