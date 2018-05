Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 05.05.2018

O início da operação do centro de distribuição de voos da Air-France e KLM, em parceria com a Gol, tornou-se uma realidade com a chegada dos primeiros voos provenientes de Paris e Amsterdã, na última quinta-feira. A conectividade dentro do Brasil, a implantação de um programa "stopover" e o interesse pelo Ceará no exterior irão transformar a realidade de nosso Estado. A dica é oferecer serviço de qualidade!



Carol Bezerra não conseguiu esconder a emoção ao ver ser trabalho em prol das crianças carentes ser reconhecido pelo Legislativo municipal com a outorga da Medalha Boticário Ferreira. A primeira-dama de Fortaleza eternizou o momento de puro reconhecimento ao lado do prefeito Roberto Cláudio, das herdeiras, Isabella e Roberta, além dos vereadores Carlos Mesquita, autor do requerimento, e Salmito Filho, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza



A presença de Manuela Porto Pinto e de Alice Diniz Ventura deu um brilho extra a inauguração da nova concessionária Ford do Grupo Carmais



Antenada no ambiente colaborativo, Tayra Romcy estreou com a coleção Estrelas de sua grife



Restaurateur Pedro Gurjão em descontraído bate-papo com o ministro do STF Luís Roberto Barroso após almoço no Pipo Restaurante



Edson Ventura Filho recebeu Tatiana Luna entre os muitos rostos conhecidos do high cearense que prestigiaram a inauguração da Ford Jangada



David Girão e Carolina Daglio se dirvertiam embalados ao som das batidas disparadas pelo DJ Rodmac, na fervida festa de aniversário de Panta Neto



Gabriela Baquit, Andréa, Júlia e Pedro Araripe conferiram as tendências do mundo fashion



João França Jr. Recebeu ao lado de sua mulher, Raquel, os convidados do coquetel de lançamento do novo BMW X2, no Shopping Iguatemi

Lançamentos e inaugurações

Fortaleza fervilha de festas, inaugurações e lançamentos neste período que antecede o Dia das Mães. Lojas investem em desfiles, lançamentos e parcerias, sem falar nas concorridas sessões de fotos reunindo mães e filhos, para impulsionar as vendas. As concessionárias de automóveis também miram a data. Newsedan Mercedes-Benz, Lexus e Audi apostam em eventos para atrair a clientela feminina. Já a Ford Jangada pilotou big cocktail-party



Em clima de expansão e comemoração, Adriano Pinto, Edson Ventura, Júlio Ventura e Francisco Ventura inauguraram oficialmente a nova revenda Ford do Grupo Carmais. A prestigiada cocktail-party marcou a chegada da Ford Jangada ao número 1.450 da Av. Barão de Studart. Cheers!



A top blogger Bruna Waleska deu dicas quentinhas para quem quer brilhar nas festas mais badaladas



Fashionista de carteirinha, Luiza Bezerra conferiu as peças que vão brilhar no Inverno



Panta Neto cercou-se de seus irmãos Igor e Roberta Fernandes na fervida festa que armou no Cumbuco para festejar sua nova idade



Karol Dias esbanjou charme e estilo. A fashionista saiu de recente happening rasgando elogios ao shape das novas "Bags"



Paulo Rouqueyrol e Ana Cristina Pinto conferiam os novos carrões da Mercedes-Benz, verdadeiros objetos desejo, no showroom da Newsedan



Este time de lulus de fino trato formado por Vanessa Queirós, Giedra Alfredo e Cláudia Diniz aterrissou no coquetel de lançamento da coleção Estrelas da grife de joias de Tayra Romcy