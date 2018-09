Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 15.09.2018

Na edição comemorativa de 20 anos da Casa Cor Ceará, quase tudo é superlativo. Começando pelo imponente imóvel onde residiu a família de Benedito Macêdo, passando pelos jardins de Burle Marx, até chegar aos ambientes assinados por arquitetos consagrados como Marcus Novais, Roberto Pamplona e Racine Mourão. Mas a cereja do bolo ficou mesmo com o reconhecimento ao empresário, colecionador e fundador do Museu da Fotografia Fortaleza (MFF), Silvio Frota, grande homenageado da mostra.



Grande homenageado da edição comemorativa dos 20 anos da Casa Cor Ceará, o empresário, colecionador e fundador do Museu da Fotografia Fortaleza, Silvio Frota - no flash com o secretário Élcio Batista, os anfitriões Patrícia Macedo e Amarílio Macêdo e a diretora da CasaCor Ceará, Neuma Figueiredo -cedeu fotografias de seu acervo pessoal para dar um brilho extra ao projeto do "Office do Colecionador", assinado pelo arquiteto Diego Studart



O arquiteto Roberto Pamplona dita conceitos e estampa sua marca no Espaço "Vestíbulo com Escada", na edição de 20 anos da Casa Cor Ceará



Pai e filho, Marcus e Lucas Novais apostaram em peças e objetos de design para ambientar o Living com Varanda, um dos principais espaços da mostra



Dito Machado, André Scarlazzari e Marcus Braga assinam o projeto da Sala do Empresário, espaço criado em homenagem a Roberto Macêdo



Sandra e Adalberto Machado parabenizavam a arquiteta Susana Fiúza pelos diferenciais do projeto do Espaço dedicado à construtora Mota Machado, que aproveitou a Casa Cor para dar start aos festejos de seus 50 anos



Gaudêncio Lucena acompanhou a herdeira Ingrid Lucena à abertura da Casa Cor Ceará



Saiu da prancheta do requisitado arquiteto Racine Mourão- no flash com Branca - o Wine Bar, um dos mais sofisticados ambientes da Casa Cor 2018



Inspiradas em Alice Macêdo, bisneta de Benedito Macêdo, as arquitetas Juliana Rolim, Fernanda Levy Lima e Erica Dantas projetaram a Suíte da Moça