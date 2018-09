Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 22.09.2018

Cada vez mais vivo e pulsante, palco de 15 anos inesquecíveis, casamentos deslumbrantes, lançamentos literários e festas memoráveis, como o Glamour Girl, de Marcondes Viana; o Gala Internacional, do saudoso José Rangel; o Garota Ideal, de Cláudio Cabral; o sonhado Baile de Debutantes; além das baladas pilotadas por Pompeu Vasconcelos e o Troféu Sereia de Ouro, do Sistema Verdes Mares, o Ideal Clube tem uma história que se funde à do Estado do Ceará. Preservando essa tradição de brilho e glamour, o presidente Alcimor Rocha comemorou o octogésimo sétimo aniversário do clube com uma festa "black-tie". No quesito música, o cantor Marcos Lessa comandou a animação do baile de gala, que seguiu animado até altas horas. O cerimonial ficou sob a regência de Alódia Guimarães. Cheers!



Presidente do Ideal, Alcimor Rocha reuniu Luís Fernando Mota, Paulo Bandeira, Kall Aragão, Eliardo Santos, Edinardo de Assis e Samira Guimarães, além de sócios, convidados e outros membro de sua diretoria, no baile de gala que marcou os 87 anos do clube mais tradicional do Ceará

Em noite de puro glamour, Luís Fernando e Jovânia Mota foram recebidos ao som do piano de Rafael Maia, no baile de aniversário do Ideal Clube Triatleta e diretor do Ideal Clube, Kall Aragão e sua mulher, Carol Aragão, dividiam a mesa com Alessandra e Alysson Aragão, no baile de gala Samira Guimarães cercou-se dos pais, Paulo Sérgio e Alódia Guimarães, responsável pelo cerimonial da festa de 87 anos Ideal Clube Randal e Carmen Pompeu, Germano Albuquerque e Micheline, Rachel e Paulo Teixeira comandavam uma das mesas mais animadas no baile de 87 anos do Ideal Clube. Levou a assinatura de Marilza Pessoa o bolo em comemoração aos 87 anos do tradicional Ideal Clube de Fortaleza Maria Tereza e Cleto Montenegro circulavam felizes da vida, na companhia de Socorro Carvalho, no baile de 87 anos do Ideal Clube Enquanto o cantor Marcos Lessa soltava a voz no Salão Edson Queiroz, Viena Ponce de Leão esbanjava charme no baile de 87 anos do Ideal Clube