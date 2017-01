Pompeu Vasconcelos Fortaleza fervilha nesta temporada

00:00 · 28.01.2017

Para muitos o ano só começa mesmo após o Carnaval. Mas não para nós! Enquanto os bloquinhos invadem as ruas de Fortaleza nesses dias que antecedem o período momino, uma maratona de coquetéis de lançamento, inaugurações e posses deixam nossa agenda sem linha em branco. Após o coquetel de inauguração da Zeiss e a posse da nova diretoria do SindusconCE, nossas antenas se voltam para o VG Sun e para a posse do desembargador Glaydson Pontes.

A chef de cozinha e apresentadora de televisão franco-luso-brasileira Heaven Delhaye hipnotizou nossas lentes no Colosso Lake Lounge

Diretor artístico da Pinacoteca de São Paulo, o historiador Ivo Mesquita- no flash com Gláucia Andrade será o curador da XIX Unifor Plástica, em outubro

Carol e Germano Belchior pilotaram elegante jantar em torno dos pais dela, Carlotinha e Roberto Pinheiro, que comemoravam 44 anos de casados

Charme, requinte e muito bom gosto. Um a um ou todos juntos deram a tônica do aniversário da advogada Ana Vládia Sales. A anfitriã recebeu à côté da herdeira Maria Eduarda e do marido, Cássio Sales, os amigos mais chegados para um elegante jantar, no chic endereço do casal

Dias antes circular no "B-day" de Athina Bastos com as herdeiras Bianca e Katherine a tiracolo, Vivian e o marido, Ronaldo Barbosa, curtiam o Colosso

Bruna Waleska já garantiu seu ingresso para a primeira luta do UFC no Brasil em 2017. Dia 11 de março, Vitor Belfort e Kelvin Gastelum disputam o cinturão da categoria no octógono armado no Centro de Formação Olímpica

Dias depois de assumir interinamente o Governo do Ceará, a desembargadora Iracema do Vale passa a presidência do Tribunal de Justiça do Estado - TJCE, dia 31, ao seu sucessor, o desembargador Glaydson Pontes

O requisitado nutrólogo Fred Carioca engatou animado bate papo com Lídia Oliveira no Restaurante Moranga, palco da baladinha do Veri Bessa Neto

Izabella Fiúza faz parte da legião de amigos de Veri Bessa Neto, que aterrissaram na festa de aniversário do arquiteto, no Restaurante Moranga

Projetada e construída em um terreno virgem, no coração de uma excepcional área de esqui, Courchevel tornou-se um destino único. Lançada em 1946 para promover um turismo domestico e popular, tendo escolhido nos anos 1960 uma estratégia mais elitista e internacional, a estação é hoje um símbolo do turismo de luxo, atraindo o jet set internacional com seus hoteis fabulosos(Ski-in. Ski-out), seus restaurantes premiados e suas butiques de luxo.

Dias antes da entrega de uma bateria de poços, adutoras e subestações de bombeamento para garantir água ao Cipp, o governador Camilo Santana- que deve continuar no PT - recebeu Paulo Vale, no Palácio da Abolição

O trio formado por Gabriela Cordeiro, Alana Sampaio e Lizandra Pordeus se prepara para curtir os fervidos dias de Pré-Carnaval, em Fortaleza

Carol Pinto e Igor Pinho já garantiram o passaporte que dá acesso direto ao UFC Night Fight Fortaleza: Belfort x Gastelum, dia 11 de março, no CFO

A chef Louise Benevides vem colecionando elogios pelo cardápio preparado para o "B-day" da nutri Ana Cristina Wolff, no Bistrô casa de Moá

Em meio a brincadeiras, boa música e atrações cibernéticas, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo reuniram altinhos e baixinhos para comemorar os 11 anos dos gêmeos Pedro e Gustavo. Com o tema Dance Party, a sessão parabéns teve como cenário o Meatpacking NY Prime Burger. O DJ Itaquê Figueiredo, Alexandre Nunes, do The Voice Kids, e ainda, o Robô Cybertron comandaram a animação da festa.

Neste inverno, Courchevel comemora 70 primaveras. Amantes do frio e dos esportes de neve, Pompeu e Marília Vasconcelos foram conferir de perto as novidades da estação de esqui mais luxuosa do planeta, onde arte, glamour, gastronomia e neve se misturam criando uma experiência inesquecível

Cheio de planos para o futuro, Francisco Marinho aposta suas fichas em um novo negócio e inaugura a iOne, no North Shopping

Larissa Benevides, Daiane Ingrid e Beatriz Fernandes fazem parte de um time de bonitonas que já aderiu ao "Bloquinho de Verão" nos sábados