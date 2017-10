Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 14.10.2017

Teve abertura da Exposição do pintor, desenhista e gravador cearense Antônio Bandeira, na Galeria do Palácio da Abolição; carrões, velocidade e muita adrenalina no Autódromo Internacional Virgílio Távora; Festa de 15 anos de Giovanna Bezerra, na Casa Cor; inauguração de loja no Iguatemi; o primeiro aniversário de João Eudes Neto e show no Iate Clube.

Herdeira de Ricardo Bezerra e Carolina Freund, Giovanna Freund Bezerra completou 15 anos e comemorou a data com festa na Casa Cor Ceará 2017



Na liderança absoluta na vendas de carros importados premium no Ceará, a Newsedan Mercedes-Benz promoveu o Race Cartel Track Day e o AMG Performance Day, reunindo carrões e amantes de velocidade, como Luiz Teixeira, Ricardo Carvalho, Rodrigo Carvalho e André Pontes, no Autódromo do Eusébio



Em uma noite de astral nas nuvens, Chrystine e Pedro Ary pilotaram animada mesa no show de Toquinho, Ivan Lins e MPB4, no Iate Clube



George Lima e Júlio Ventura Neto foram recebidos na Galeria do Palácio da Abolição pelo governador Camilo Santana na concorrida abertura da Exposição "Do Crepúsculo ao Noturno", em comemoração ao cinquentenário de morte do pintor, desenhista e gravador cearense Antônio Bandeira



Enquanto a lua iluminava o Iate, Ênio Correa e Priscila Paiva curtiram o show de Ivan Lins, Toquinho e MPB 4, nos jardins do clube



Carolina e João Bruno Aragão armaram big party no Salão de Festas do Ed. Mansão Macêdo para comemorar o primeiro aninho de João Eudes Neto



Recém-chegado de Berlin, Panta Neto reapareceu feliz da vida ao lado de Bárbara Moraes no show de Toquinho, MPB4 e Ivan Lins, no Iate Clube



Suyanne, João Cláudio e Marcela Dias Branco marcaram presença na concorrida inauguração da Republic Paradise, no Shopping Iguatemi

Balada in

Casamento de Laime & Lucas

Após a inesquecível cerimônia na Igreja do Mosteiro da Penha Longa, em Sintra- Portugal Laime paz e Lucas Câmara receberam os cumprimentos dos convidados durante coquetel nos Jardim do complexo. Na sequência, os noivos protagonizaram outro momento mágico, a valsa, no Claustro do Mosteiro, de onde seguiram para o elegante jantar, na Sala da Coroa. Daí pra frente a festa rolou animada até às 5h da manhã do dia seguinte, embalada ao som das batidas do DJ Pedro Garcia, no Salão Nobre. O cerimonial coube à Celebre Eventos. Já a produção e a decoração levaram a assinatura da Triart Portugal by Geórgia Fontes.



Herdeiros de Fátima e Cláudio Henrique Câmara e de Verônica e Héverson da Paz, Lucas e Laime trocaram alianças em inesquecível cerimônia na secular Igreja do Mosteiro da Penha Longa, em Sintra. Após o "Sim", os noivos recepcionaram os convidados com belíssima festa no Complexo do Mosteiro



A emoção tomou conta de Larissa Peixoto e Luiz Camelo Neto ao assinarem o livro de testemunhas do casamento de Laime Paz e Lucas Câmara



Entre os quase 200 cearenses que aterrissaram no Penha Longa Resort para presenciar o casamento de Laime Paz e Lucas Câmara, Daniel e Luana Oliveira, Sérgio e Gina Fiúza, Rafaela e Eduardo Benevides esticaram até a Inglaterra para uns dias de "dolce far niente" após o casório em Portugal



Roberto Alves e Geórgia Fontes bateram o martelo para captação e realização de destination weddings em Portugal



Após o casório de Laime e Lucas, Vanessa e Eduardo Câmara tomaram a rota de Paris, onde curtiram bons momentos no badalado Bambou



Apreciadores das coisas simples, Lourenço Rôla e Joana Fiúza conferiam a riqueza de detalhes da arquitetura do Penha Longa Resort