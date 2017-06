Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 10.06.2017

Todos os holofotes se voltam para as atividades deste sábado na Vila Encantada da Criança, no Parque do Cocó, e o casório de Mariana Pinto e Lucas Ximenes, além do Dia dos Namorados e da nova rodada do Fórum Industrial Ideias em Debate, que a Federação das Indústrias do Estado do Ceará- Fiec, promove na próxima segunda-feira, 12, tendo como figura central a jornalista Cristiana Lôbo, comentarista da Globo News. Nesta edição, confira flashes exclusivos dos 15 anos de Duda Studart e veja quem brilhou nos acontecimentos que agitam a city.

Em sua prestigiada festa de 91 anos, onde dividiu o bolo e os parabéns com seu irmão Adauto, Humberto Bezerra cercou-se do carinho da amada Norma e dos herdeiros do casal Sérgio, Denise, Binho e Márcia

Janaína e Nicolle Vichnevski armaram uma parceria daquelas com Juliana Cordeiro e Nicole Vasconcelos, mas quem sai ganhando são as clientes que querem fazer bonito no Dia dos Namorados

Após a festa do Dia da Indústria demos de cara com Thiago e Gisela Fujiwara novamente no B-Day de Camila Lima

Eliseu Barros recebeu Pompeu Vasconcelos no brunch armado no Bosque do Marina Park Hotel para anunciar as atrações do Réveillon do 5 estrelas de Elisa e Gil Bezerra

A stylist Milena Lima ganhou sessão tintin surpresa articulada por Ana Cristina Camelo, no Good Salads

Modelo e bailarina, Priscila Áfio aplaudiu as manobras radicais do campeonato de wakeboard que agitou o Colosso

Karísia e Neno Sampaio deram um rasante no endereço de Halan Bringel para abraçar Camila Lima, que trocava de idade

Trendsetter, Maira Silva marcou - e muito bem - presença na sessão sopro de velinhas surpresa de Milena Lima, no Good Salads

Recém-chegada de uma temporada de cultura e lazer no Hemisfério Norte, Bruna Waleska circulou na 1a etapa do Circuito Cearense de Wakeboard

O festão de 15 anos de Duda Studart