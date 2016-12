Pompeu Vasconcelos: Felicidade ! É o que te desejo no Natal

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:36

Nesta época, a Cidade troca a marcha, muda o ritmo e se prepara para uma maratona de festas, que têm start hoje e esticam até o Carnaval. E por falar nelas, após a ceia de Natal, vai rolar balada no Colosso. Daí pra frente, o pré-Réveillon Flores e a Lagostada Cafe prometem fazer a alegria dos festeiros antes da virada do Ano. Entre as muitas festas de Réveillon no Ceará, Je Suis Jeri 2017, Colosso 2k17, Marina White, Iate e Ideal Clube, além do Aterro da Praia de Iracema, vão dar muito o que falar!

Neste ano, a Nuit de Nöel de Paula e Sílvio Frota vai ser diferente! A ceia de Natal do querido casal vai ser no endereço de Lenise e Cláudio Rocha

Aniversariante de hoje, Racine Mourão recebe - à côté de Branca- a família e os amigos mais chegados para celebrar a data após a ceia de Natal

Entre uma tacinha de Gin e outra, Mikaela Bottura, Thauana Geisler, Vanessa Custódio, Amanda Lia, Lina Franck, Patrícia Santiago, Priscilla Áfio e Priscilla Levy se divertiam no Pipo Restaurante ao som das batidas do DJ JP. Gonzales. O comentário por lá girava em torno do Natal do Colosso e da Lagostada Cafe

Os alinhados Ana Virgínia e Lúcio Carneiro armam almoço neste domingo, 25, em seu elegante endereço, para celebrar o Natal

Ailza Ventura, Sophia Pontes e Francisco Ventura aterrissam neste domingo, 25, no tradicional almoço de Natal de Itala e Edson Ventura

Herdeira dos saudosos Maria Nadir e Gerardo Lima, Nana Bezerra Lima - no flash com o filho Múcio - pilota ceia de Natal em seu apê, na Av. Beira-Mar

Excelentes anfitriões, Pedro e Maria Lúcia Carapeba abrem as portas de seu chic endereço, nas Dunas, para comemoram o nascimento do Menino Jesus

Superbem, Carol Bezerra, primeira-dama de Fortaleza, brilha na capa e no recheio da edição de Natal da Revista Balada In, que acaba de sair do forno

Mana Luna - no flash com Rodrigo e Tatiana Luna- comanda sessão jingle bells, hoje à noite, em seu alinhado endereço