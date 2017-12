Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 23.12.2017

"A confraternização é um momento de celebração, encontro entre irmãos. A confraternização, em toda a humanidade, acontece mediante um desejo, há muito almejado, de ser possível, ao menos por um dia, que semelhantes nossos possam se sentar, em torno da mesa, irmanados. A confraternização é, portanto, a antecipação de um sonho: o de que nações inteiras possam partilhar o pão e a paz", Padre Airton Freire.

Desejamos a você um feliz Natal!

Antenada no mundo fashion e na comunicação contemporânea, Larissa Meira circulou feliz da vida na confraternização de Natal da Galpão D

Cantor Gustavo Serpa fará uma apresentação pra lá de especial neste domingo, às 17h30, na Missa de Natal da Igreja São Vicente

Antes de levar o filho Bento para uma temporada de lazer e parques no eixo Orlando-Miami, Paulinha Sampaio e Felipe Rocha festejaram o segundo aniversário do herdeiro no Clube das Estrelinhas, junto da priminha Liz Negreiros - que também soprava sua segunda velinha. (Fotos: Balada In)

Estudante de arquitetura, Teresa Barros faz parte do squad #NVstars que brilhou, dias atrás, no shooting armado na loja de Nicole Vasconcelos

Patrícia Goes aterrissou no Clube das Estrelinhas com o herdeiro Bento à tiracolo para a sessão sopro de velinhas de Bento Rocha

Ana Amélia Pinheiro deu um rasante no Limone para abraçar Raquel Vasconcelos, que estreou nos 40 e reuniu as amigas para comemorar

Braço direito do prefeito Roberto Cláudio, Samuel Dias e sua mulher, Érika, prestigiaram a posse da nova diretoria da CDL Fortaleza

Dico Carneiro Neto e Roberta Ary compareceram à solenidade de entrega do Troféu Iracema ao logista do Ano, Gerardo Bastos Filho

Potência e esportividade

Durante três dias, os felizes convidados de Marcos Dias Branco e George Lima puderam acelerar o superesportivo R8 Coupé V10 plus e os Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback performance, entre outros carrões que participaram da Audi Sport Experience, e vivenciar toda a potência e esportividade das linhas R, RS e S durante concorrido test-drive em Fortaleza. Cheers!

Marcos e Priscila Dias Branco se revezavam com Érika e George Lima na recepção dos convidados da Audi Center Fortaleza durante a Audi Sport Experience. Essa turma pôde vivenciar toda a potência e esportividade das linhas R, RS e S no evento que reuniu sobrenomes poderosos no showroom da concessionária

Camila Lima, Fernanda Borges e Priscila Levy fazem parte de uma turma que promete fazer bonito no Natal do Colosso e na festa "Só Track Boa"

Bruna Waleska e Melina Dias comemoraram os 10 anos da Rouge, inaugurando, "comme il faut", a terceira loja da grife no Reserva Open Mall

Lojista do Ano, Gerardo Bastos Filho recebeu o Troféu Iracema das mãos do governador Camilo Santana e do presidente da CDL Fortaleza, na prestigiada solenidade em que Severino Ramalho Neto passou oficialmente o comando da entidade para o empresário Assis Cavalcante, dono das Óticas Visão

Os sócios Gaudêncio Lucena e Eunício Oliveira pilotaram big confraternização de Natal do Grupo Corpvs, para comemorar os bons resultados de 2017

Pretinha Rolim e Clóvis Júnior reúnem a família e os amigos mais chegados em seu elegante apartamento, na Nuit de Noël

Tabelião Cláudio Aguiar e sua mulher Andréa passam a Nuit de Noël chez Pretinha Rolim e Clóvis Júnior, na Avenida Beira-Mar