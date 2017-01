Pompeu Vasconcelos: Back from Courchevel 1850

00:00 · 21.01.2017

Depois de uma temporada de neve, baladas e esqui, em Courchevel 1850, retornamos para Fortaleza trazendo na bagagem mais cultura, conhecimento, novas experiências e formas de dialogar com o mercado de alto luxo. Um público latente - que adora exclusividade - e ávido por consumir produtos e serviços de qualidade. A maior e mais badalada estação de esqui do mundo celebra 70 anos e lá fomos nós conferir de perto o segredo desse sucesso. Saiba mais no Portal www.BaladaIn. Com.Br. Vá lá!

Ainda ecoa na cidade a despedida de Geórgia Saboia, que foi morar em Lisboa. Entre as amigas que foram abraçá-la no Colosso, Andréa Aguiar

Enquanto o DJ Matheus Nogueira comandava a animação da La Mar, Lara Bezerra desfilava toda sua graça e simpatia na "private beach" do Iate Clube

Luciana Fiúza e Érika Lima fazem parte de um time de bonitonas que voltam suas antenas para as baladas que incendeiam Fortaleza nesta temporada

Prefeito de Aracati, Bismarck Maia - à côté de Gláucia - sabendo da importância do Turismo para sua região, já confirmou presença na BTL 2017

Renata Vieira e Isabelle Studart se divertiram embaladas ao som das batidas do deejay Leo Ruas, na segunda edição da La Mar, no Iate Clube

Depois de quase quatro anos afastado das competições, Luciano Cavalcante - no flash com Denise - fez bonito no Campeonato Cearense de Hobbie Cat.

No Iate Clube, Márcia e Gera Teixeira elogiavam a decisão do governador Camilo Santana de convidar Maia Jr. Para comandar o Planejamento

A "private beach" do Iate Clube ferveu de bacanas na segunda edição da La Mar. A baladinha armada por Matheus Nogueira, Cláudio Nelson Brandão, André Guerreiro e Felipe Lima- no flash com Mariana Araújo, Leonardo Ruas, Érika Frota e Juliana Carneiro vem virando febre entre os bem-nascidos.

Danielle Linheiro engatou descontraído bate-papo com o arquiteto Roberto Pamplona sobre esporte, decoração e gastronomia, no Iate Clube

Concerto para Moviola

Fortaleza fervilha de festas e programações culturais neste sábado. Entre elas, o "Concerto para Moviola", no Cineteatro São Luiz, onde o pianista, compositor e arranjador, Ricardo Bacelar apresenta um repertório com uma mistura de clássicos do cenário jazzístico internacional e pérolas da música brasileira, além de temas de autoria própria, como 'Cordilheira' e 'Moviola'. O espetáculo promete!Hoje também é dia de Bloquinho no Park. Uma visitação à magnífica Exposição da Coleção Airton Queiroz, na Unifor, é sempre uma excelente opção.

Dias antes da desembargadora Iracema do Vale ocupar o trono de Camilo Santana, seu filho Paulo Vale deu um rasante no B-day de Manu Romcy, no Iate

Cheia de boas ideia, Lilian Fiúza circulou na La Mar na companhia de Mariana Fiúza e saiu do Iate Clube colecionando elogios pela criações da Neola

Herdeira de Marcílio e Ana Beatriz Browne, Roberta Browne forma com Pedro Demétrio um dos casais mais badalados da nata da nova geração

Rômulo Leite e Camila Nogueira fazem parte de uma turma que vira e mexe circula no Colosso e nas baladas que agitam a "private beach" do Iate Clube

Apresentadora da GNT, a atriz Mariana Rios fez uma pausa nas gravações do programa"Se arrume comigo" para acompanhar o namorado, Ivens Dias Branco Neto, durante as férias de inverno. No roteiro do casal, Zurique e Lugano, na Suíça; Viena, na Áustria e Guimarães, berço de Portugal

Após oficializarem o noivado em um chic e intimista jantar no endereço dos pais dela, Alice Diniz e Rodrigo Ventura se preparam para subir ao altar Pela foto, da até para sentir a sintonia entre Denise Pontes e Tahip Becca, na última edição da La Mar. Veja a cobertura completa no Portal Balada In