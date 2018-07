Pompeu Vasconcelos (Gente)

00:00 · 14.07.2018

O Ceará não para! Celeiro de oportunidades, o Estado atrai o interesse não só de companhias aéreas, empresas de tecnologia, de logística e grupos hoteleiros estrangeiros. O Beach Park investirá R$ 1.6 bilhão na construção de um megaempreendimento. Expoente nas artes e educação, a Unifor lançou o catálogo da exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global", marcando seus 45 anos.



Presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha cercou-se de José Maria Gondim, Randal Pompeu, Chanceler Edson Queiroz Neto, reitora Fátima Veras, Denise Mattar, Igor Queiroz Barroso, Henrique Sá e Eduardo Freire na emocionante cerimônia de lançamento do catálogo da exposição " Da Terra Brasilis à Aldeia Global", no Espaço Cultural da Unifor. A publicação traz textos assinados pela curadora Denise Mattar e apresentação de Lenise Queiroz Rocha

Secretário das Cidades, Paulo Henrique Lustosa parabenizava a diretora da Fujita Engenharia, Liana Fujita, durante a entrega do Cidade Jardim I Secretário Executivo de Turismo e presidente do Conselho da Praia de Iracema, Erick Vasconcelos saiu do Palácio da Abolição após o lançamento dos novos voos da Tam para o Ceará colecionando elogios dos hoteleiros Eliseu Barros, Cláudia Diniz e Darlan Leite pelo trabalho de revitalização da Praia de Iracema Ednilton Soárez e Murilo Pascoal inauguram neste sábado o "Vainkará", no Beach Park. Apostando no boom do turismo no Ceará eles anunciaram investimento de R$ 1,6 bilhão no setor Raquel Rebouças e Andressa Bittencourt voltam suas antenas para a final da Copa do Mundo da Rússia 2018 Na plateia da palestra que o almirante Bento Costa Lima veio fazer em Fortaleza sobre o Programa de Submarinos da Marinha, Flávio Gil e Gil Bezerra Fiel escudeiro do senador Eunício Oliveira, Danniel Oliveira acompanhou o presidente do Congresso Nacional à entrega do Residencial Cidade Jardim I

Copa, eleições e Fortal 2018

Com a final da Copa do Mundo da Rússia 2018 neste domingo, 15, tendo a seleção da França como franco favorita, nossas antenas se voltam para o Fortal 2018 e para as eleições. Daqui até lá, a Capital fervilha de festas e lançamentos badalados, turistas invadem nossos hotéis, restaurantes e barracas de praia. Enquanto isso, viajantes experientes aproveitam para curtir o verão europeu.



Liana Thomaz aposta em Portugal como portão de entrada de sua marca de beachwear no mercado europeu. Dias antes de aterrissar com as peças da coleção "Brazil com Z", na Casa Pau Brasil, em Lisboa, a dona da Água de Coco montou a mesa de jantar para um shooting com peças de tableware by Aline Pinho



A final da Copa do Mundo 2018 promete incendiar o Colosso neste domingo. Mesmo com o Brasil fora do Mundial de Futebol, o tradicional Pôr do Samba não vai deixar ninguém ficar parado no wake park. Gente energizada, como Diego Silveira, Carla Azevedo, Eduardo Hanpan e Rebeca Mesquita não vão faltar

Cheios de boas ideias, George Lima e Eduardo Bismarck engataram descontraído bate-papo no apartamento de Júlio Ventura Depois de torcer pelo Brasil durante os jogos da Copa da Rússia 2018, Fernanda Holanda volta suas antenas, agora, para o Fortal 2018 Com curadoria de Rodrigo Porto, a exposição Conexões, da pintora polaca Mariola Landowska, reuniu amantes das artes em sua noite de abertura Festeiros de carteirinha, Ivo Dias e Panta Neto fazem parte da torcida que elegeu o Colosso para assistir aos jogos do Brasil na Copa da Rússia 2018 Nem mesmo a derrota do Brasil para a Bélgica conseguiu ofuscar a animação no Colosso. As primas Marina e Carolina Fujita se divertiram por lá Com o Brasil fora da disputa pela Copa do Mundo, David Girão e Matheus Bezerra vão torcer pela França neste domingo