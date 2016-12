Pompeu Vasconcelos: Ano-Novo no Ceará é assim!

00:00 · 31.12.2016

Sabendo da importância do Réveillon de Fortaleza para o Turismo da Cidade, o prefeito Roberto Cláudio- no flash com Pompeu Vasconcelos, Camilo Santana, Salmito Filho e Cid Gomes - promete uma festa de luzes, cores, harmonia e muita alegria para fortalezenses e turistas que comparecerem, hoje à noite, ao Aterro da Praia de Iracema. A cantora Claudia Leitte é a principal atração do segundo maior Réveillon do Brasil. A gente se vê por lá! A top Lou Montenegro e o namorado, Álvaro Garnero, optaram pelo Réveillon pé na areia, em Trancoso

Turismo em alta. Hoteleiros rindo à toa. Comércio em festa. Restaurantes, bares e barracas de praia lotados. É nesse clima de alegria que o Ceará recebe os milhares de turistas que por aqui chegam nesta época do ano, com seus reais, euros ou dólares, em busca de sol, ventos, sal, gastronomia, cultura, lazer e muita diversão. Referência nacional, o Réveillon de Fortaleza, o segundo maior do Brasil, arrasta quase 1 milhão de pessoas ao Aterro da Praia de Iracema e faz da Capital um dos destinos mais procurados do País, no fim do ano.

Em total sintonia, Priscilla Silva e Luis Filipe Duarte curtem o Réveillon em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte

Top Dj Pedro Garcia divide o comando da animação do Réveillon de Alessandra e Erivaldo Arrais com a cantora Claudia Leitte - após a virada no Aterro

Patricia e Amarílio Macêdo acabam de regressar de Trancoso para passar a virada do ano, ao som de Claudia Leitte, no Aterro da Praia de Iracema

Etevaldo e Roberta Nogueira rompem 2017 rodeados da família e dos amigos, em Miami

Jetsetter de carteirinha, Álvaro Garnero - no flash com Marcelo Dias Branco e Aluisio Ximenes Neto - curte as festas que incendeiam o Quadrado, em Trancoso, nestes dias de pura badalação que antecedem o Réveillon

Manoela Pimenta entra o ano com o pé-direito ao lado do namorado, Zé Ricardo, no Colosso