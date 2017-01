Balada In: O melhor do Réveillon 2017

00:00 · 07.01.2017

Rodrigo Frota - à côté de Bruna Waleska - acertou em cheio ao convocar Dito Machado e Thiago Holanda para assinar a ambientação do Lake Exclusive, espaço pra lá de vip que ferveu ao som das batidas do deejay Alok, no Réveillon do Colosso 2017. Após a virada do ano, a dupla foi recarregar as baterias em Jeri Aninha e Bel Marques circularam em Fortaleza na véspera do Réveillon. O cantor baiano comandou, mais uma vez, o pré-Réveillon Flores

Jericoacoara, Trancoso, Rio de Janeiro e Fortaleza foram escolhidos por nós como os melhores destinos de Réveillon do Brasil. Cada um, ao seu estilo, atraiu turistas, movimentou a economia e o cotidiano das cidades. Por aqui, Marina Park Hotel e Colosso foram eleitos por nós como palco das melhores festas privadas de Réveillon. Mas, a revelação foi o projeto Je Suis Jeri, que arrastou um público seleto à paradisíaca praia cearense, se batendo com Trancoso,

Na Bahia. Fica a dica para 2018!

A musa baiana Ivete Sangalo comandou a animação da festa da virada do ano no cinco estrelas pilotado por Eliseu Barros. O Marina Park ferveu!

João Jaime Marinho curtiu a temporada de festas que incendiaram Jericoacoara ao lado de Joca Guarim, um dos realizadores do Réveillon Je Suis Jeri

A atriz Mariana Rios - e o namorado, Ivens Dias Branco Neto- começaram o ano com o pé direito na badalada festa do Taipe, em Trancoso

Em meio a falésias e belezas naturais de Trancoso, as life influencers Thássia Naves, Lele Saddi e Lalá Rudge se jogaram na fervida pista da tradicional festa Taipe, de frente para o mar, no badalado vilarejo baiano. Veja a cobertura completa das melhores festas de Réveillon do Brasil no Portal Balada In

Entre uma tacinha de Chandon e outra, Gerardo Barroso e Eliane Gentil deram as boas vindas a 2017 da pérgula do Marina Park Hotel