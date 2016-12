Márcia Travessoni: Sentidos do Natal

00:00 · 24.12.2016

Muito mais do que troca de presentes e reuniões em volta da árvore, a celebração deste fim de semana nos evoca um sentimento de renovação: do amor por Jesus Cristo, da esperança, da espiritualidade, da fé e da força. E nesse clima de fraternidade, aproveitemos para exercitar o perdão e estar perto das pessoas que amamos, sem poupar demonstrações de afeto. Que o Natal de todos vocês seja repleto de luz e amor e pleno de felicidade!

A Celebração de Luz é a missa de Natal que o padre Eugênio Pacelli preparou para este dia 24, às 18h, na quadra do Colégio Santo Inácio. O ato solene terá a participação de Paulo José e Banda. No dia 25, não haverá missa.

Surpresa

No dia de seu aniversário, Márcia Távora ganhou festa surpresa, no Moranga Bistrô, articulada por Márcio Távora e Dito Machado. Nathália e Guirlanda Ponte e Amanda Távora, filha de Márcia, deram o abraço de carinho na aniversariante.

Roteiros

De Londres, onde estão com Marina Martins e Maria Eduarda Sales, Ana Virgínia e Ricardo Martins irão para a Espanha ao encontro de Ana Vládia e Cássio Sales, para passarem Natal e Réveillon juntos. /// Curtindo uns dias em Curitiba, Maria Luiza e Carlo Guerra passarão o Réveillon em Caiobá, praia do litoral paranaense, com a família toda reunida.

Priscilla Silva e Luís Filipe passarão as festas de fim de ano na Praia São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, enquanto Lara Silva celebra no Portamaris, com amigos. /// Com direito a brinde pelo aniversário da nora Jaqueline, Socorro e Olavo Moreira recebem, neste sábado, Olavo Filho, Weyne e Cláudio Moreira, estes dois últimos, seguirão em viagem a dois para espairecer.

Em festa

São aniversariantes deste fim de semana natalino: Marieta Araújo, Max Câmara, Moema Bezerra Mota, Racine Mourão, Norma Bezerra, Wilma Patrício, Fátima Baquit, Flávio Melo, Carlota Fiúza, Talyzie Mihaliuc e Lauro Chaves.

Giro

Com banquete do menu francês do Moranga Bistrô, a família e os amigos mais íntimos de Márcia Távora foram parabenizá-la em seu aniversário surpresa, na última quarta. Mãe de Márcia, Norma Bezerra é, inclusive, aniversariante deste fim de semana (1). /// Quem também comemora aniversário neste fim de semana é Déborah Nibon, que antecipou a comemoração para sexta, com os amigos e a família, em casa (2). /// Fátima Baquit também celebra seu aniversário neste sábado, em duplo brinde, reunindo a família para ceia em casa (3). /// Minha sobrinha Amanda de Freitas reuniu grande parte da família em São Paulo para sua formatura em Medicina pela Universidade Anhembi-Morumbi. Estiveram presentes os pais dela, Adriana Rios e Alexandre Fonseca, Leya e Pedro de Freitas, os avós Etel Rios e Pedro Freitas, além de tios e primos, todos reunidos pra celebrar com muito orgulho essa conquista (4).

Norma Bezerra com os filhos Sérgio e Binho Bezerra (1)

Christina Albuquerque com Talyzie Mihaliuc e Deborah Nibon, aniversariantes deste fim de semana (2)

Fátima Baquit com as filhas Andréa e Rafaela (3)

Adriana Fonseca e Amanda Freitas, mãe e filha (4)

Destaque

Em comemoração ao aniversário dele, Branca e Racine Mourão recebem os amigos, na madrugada de sábado para domingo, em seu bonito apartamento